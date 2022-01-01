أخبار الانتقالات | مصري جديد في الدوري الإنجليزي وحسم مستقبل ديمبيلي

اقترب عثمان ديمبيلي من الاستمرار مع برشلونة، بعد موافقته على عرض النادي الكتالوني للتوقيع على عقد جديد.

ديمبيلي الذي أصبح لاعبًا حرًا منذ نهاية يونيو الماضي، وافق على البقاء بخصم 40% من راتبه السابق مع برشلونة، في انتظار الاتفاق بشكل نهائي على كافة التفاصيل قبل الإعلان الرسمي.