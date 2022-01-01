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أخبار الانتقالات | ليفاندوفسكي في بايرن وتين هاج يحسم مصير رونالدو

تعرف على أخبار الانتقالات اليوم 12 يوليو لأندية ريال مدريد، برشلونة، ليفربول، مانشستر يونايتد، وباقي الفرق الكبرى في أوروبا.

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Cristiano Ronaldo Lewandowski Real Madrid Bayern Champions League 01 05 2018
Getty Images

رسميًا .. النصر يوقع مع أوسبينا لمدة موسمين

2022-07-11T22:30:00.000Z

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روسو: صفقات يناير لم تقنعني والإصابات نالت من النصر

2022-07-11T22:26:26.000Z

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سواريز يكشف عن عروض أمريكية

2022-07-11T22:19:31.000Z

أكد لويس سواريز لاعب برشلونة السابق أنه تلقى عدة عروض من الدوري الأمريكي ليرتدي قميص أحد الأندية هناك، لكن اللاعب يسعى للتواجد في فريق يسمح له بلعب كأس العالم في الشتاء القادم بقطر.

بايرن متفائل بصفقة دي ليخت

2022-07-11T22:17:27.000Z

أكد حسن صالح حميدتش على وجود تقدم كبير في مفاوضات ضم ماتايس دي ليخت من صفوف يوفنتوس.

جاء هذا في تصريحات أدلى بها عقب اجتماع مع ممثلين من إدارة يوفنتوس.

بايرن ميونخ لن يضم كين

2022-07-11T22:14:57.000Z

بحسب الصحفي فابريتسيو رومانو فنادي توتنهام لا يفكر أبدًا في بيع هاري كين خلال الصيف الجاري، رغم وجود رغبة من بايرن ميونخ في ضمه.

المحطة المقبلة إريكسن .. صفقة جديدة لمانشستر يونايتد!

2022-07-11T22:11:50.000Z

أكدت صحيفة "مانشستر إيفينينج نيوز" أن مانشستر يونايتد يتوقع أن يحسم ضم كريستيان إريكسن بشكل مجاني خلال هذا الأسبوع.

المسلسل مستمر .. إدارة يونايتد في برشلونة للتفاوض على صفقة دي يونج!

2022-07-11T22:09:02.000Z

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رسميًا | يوفنتوس يُعلن عودة بوجبا ويكشف مدة العقد

2022-07-11T22:07:24.000Z

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رسميًا | الأهلي يُودع أول أجانبه بعد الهبوط إلى دوري يلو

2022-07-11T22:03:41.000Z

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مستقبل رونالدو مع مانشستر يونايتد وشارة القيادة .. تين هاج يحسم الجدل

2022-07-11T22:01:10.000Z

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ليفاندوفسكي في ميونخ

2022-07-11T20:47:01.662Z

وصل اللاعب البولندي روبرت ليفاندوفسكي إلى مدينة ميونخ ويستعد للانضمام لتحضيرات بايرن للموسم الجديد، لكن اللاعب لم يظهر مع أسرته، ولا ينوي أن يتمرد في أمور احترافية مثل التدريبات والتحضيرات للموسم المقبل.