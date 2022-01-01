أخبار الانتقالات | ليفاندوفسكي في بايرن وتين هاج يحسم مصير رونالدو

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سواريز يكشف عن عروض أمريكية
أكد لويس سواريز لاعب برشلونة السابق أنه تلقى عدة عروض من الدوري الأمريكي ليرتدي قميص أحد الأندية هناك، لكن اللاعب يسعى للتواجد في فريق يسمح له بلعب كأس العالم في الشتاء القادم بقطر.
بايرن متفائل بصفقة دي ليخت
أكد حسن صالح حميدتش على وجود تقدم كبير في مفاوضات ضم ماتايس دي ليخت من صفوف يوفنتوس.
جاء هذا في تصريحات أدلى بها عقب اجتماع مع ممثلين من إدارة يوفنتوس.
بايرن ميونخ لن يضم كين
بحسب الصحفي فابريتسيو رومانو فنادي توتنهام لا يفكر أبدًا في بيع هاري كين خلال الصيف الجاري، رغم وجود رغبة من بايرن ميونخ في ضمه.
There’s no discussion, negotiation or talk about Harry Kane. Tottenham always considered him untouchable and there’s nothing concrete going on with Bayern. ⚪️❌ #THFC— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 10, 2022
Lewy, Paratici and Conte have never considered to sell Kane this summer - Spurs want to discuss a new deal soon. pic.twitter.com/bo9io7Ylcb
المحطة المقبلة إريكسن .. صفقة جديدة لمانشستر يونايتد!
أكدت صحيفة "مانشستر إيفينينج نيوز" أن مانشستر يونايتد يتوقع أن يحسم ضم كريستيان إريكسن بشكل مجاني خلال هذا الأسبوع.
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ليفاندوفسكي في ميونخ
وصل اللاعب البولندي روبرت ليفاندوفسكي إلى مدينة ميونخ ويستعد للانضمام لتحضيرات بايرن للموسم الجديد، لكن اللاعب لم يظهر مع أسرته، ولا ينوي أن يتمرد في أمور احترافية مثل التدريبات والتحضيرات للموسم المقبل.