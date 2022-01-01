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أخبار الانتقالات | مذبحة باريس وصفقات برشلونة وتعقد موقف صلاح

تعرف على أخبار الانتقالات اليوم 28 يونيو لأندية ريال مدريد، برشلونة، ليفربول، مانشستر يونايتد، وباقي الفرق الكبرى في أوروبا.

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Mohamed Salah Liverpool 2021-22
Getty

لوس أنجلوس مطالب بتعويض إنتر ميامي بسبب بيل وقانون غريب!

2022-06-28T07:24:24.156Z

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بنزيما أحد الأسباب .. وكيله السابق يكشف سر إصرار ليفاندوفسكي على برشلونة

2022-06-28T07:23:57.620Z

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قائمة باريس سان جيرمان السوداء .. مقصلة كامبوس تطول 10 لاعبين!

2022-06-28T07:23:30.490Z

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التواصل مع رافينيا وديمبيلي يعقد موقف صلاح في ليفربول!

2022-06-28T07:23:08.164Z

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لن تصدق .. ساديو ماني سبب رحيل ميسي عن برشلونة!

2022-06-28T07:22:49.002Z

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نجم دورتموند الهدف الأول لريال مدريد في صيف 2023!

2022-06-28T07:21:57.262Z

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ليفاندوفسكي يضغط على برشلونة .. اللاعب يرفض ارتداء قميص بايرن!

2022-06-28T07:21:33.417Z

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خاص | عملاق البرتغال يخلص برشلونة من ترينكاو

2022-06-28T07:21:04.676Z

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تقارير .. رونالدو يرفض إغراء بيكهام ويحل محل ماجواير في مانشستر

2022-06-28T07:20:16.384Z

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برشلونة يستعد للإعلان عن أول صفقتين هذا الصيف

2022-06-28T07:19:34.912Z

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