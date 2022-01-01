أخبار الانتقالات | مذبحة باريس وصفقات برشلونة وتعقد موقف صلاح

لوس أنجلوس مطالب بتعويض إنتر ميامي بسبب بيل وقانون غريب!
2022-06-28T07:24:24.156Z
بنزيما أحد الأسباب .. وكيله السابق يكشف سر إصرار ليفاندوفسكي على برشلونة
2022-06-28T07:23:57.620Z
قائمة باريس سان جيرمان السوداء .. مقصلة كامبوس تطول 10 لاعبين!
2022-06-28T07:23:30.490Z
التواصل مع رافينيا وديمبيلي يعقد موقف صلاح في ليفربول!
2022-06-28T07:23:08.164Z
لن تصدق .. ساديو ماني سبب رحيل ميسي عن برشلونة!
2022-06-28T07:22:49.002Z
نجم دورتموند الهدف الأول لريال مدريد في صيف 2023!
2022-06-28T07:21:57.262Z
ليفاندوفسكي يضغط على برشلونة .. اللاعب يرفض ارتداء قميص بايرن!
2022-06-28T07:21:33.417Z
خاص | عملاق البرتغال يخلص برشلونة من ترينكاو
2022-06-28T07:21:04.676Z
تقارير .. رونالدو يرفض إغراء بيكهام ويحل محل ماجواير في مانشستر
2022-06-28T07:20:16.384Z
برشلونة يستعد للإعلان عن أول صفقتين هذا الصيف
2022-06-28T07:19:34.912Z