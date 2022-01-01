أخبار الانتقالات | مانشستر يونايتد يطارد هدف الهلال، وتشيلسي يقترب من صفقته الأولى!

علم جول أنّ نجم تشيلسي وباريس سان جيرمان السابق والذي ينشط لصالح فلامنجو البرازيلي حاليًا، دافيد لويز، معروض على إنتر.

إنتر قد يتخلى عن شكرينيار المطلوب في باريس سان جيرمان