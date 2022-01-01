مدونة حية

أخبار الانتقالات | مانشستر يونايتد يحسم الصفقة الحلم، وصراع على نجم ريال مدريد

تعرف على أخبار الانتقالات اليوم 28 أغسطس لأندية ريال مدريد، برشلونة، ليفربول، مانشستر يونايتد، وباقي الفرق الكبرى في أوروبا.

محدث
التعليقات (0)
Ten Hag Ronaldo Man Utd Southampton 2022-23
Getty Images

نيفيز يقترب من ليفربول

2022-08-28T16:24:42.730Z

كشفت صحيفة "ديلي ميل" اقتراب ليفربول من التعاقد مع روبن نيفيز من صفوف وولفرهامبتون الإنجليزي.

وكشف اللاعب في حوار مع "تايمز" رغبته الانضمام إلى فريق يشارك في دوري أبطال أوروبا.

تشيلسي يحدد خليفة زياش

2022-08-28T16:23:06.628Z

أكدت صحيفة "جارديان" البريطانية أنّ تشيلسي قرر التعاقد مع ويلفرد زاها من صفوف كريستال بالاس.

وأوضحت أنّ اللاعب بات قريبًا من الانضمام إلى البلوز خاصة مع اقتراب حكيم زياش من الرحيل.

كافاني يقترب من فالنسيا

2022-08-28T16:20:58.158Z

أكد فابريزيو رومانو اقتراب إيدنسون كافاني من الانضمام إلى صفوف فالنسيا بالمجان.

وأوضح أنّ اللاعب رفض عرض ريال سوسييداد ويفضل اللعب مع الخفافيش.

صراع بين مانشستر يونايتد وآرسنال على نجم ريال مدريد

2022-08-28T16:12:07.269Z

ذكرت Fichajes أن ناديي مانشستر يونايتد وآرسنال في مفاوضات قوية مع ريال مدريد للتعاقد مع ماركو أسينسيو.

وكان كارلو أنشيلوتي قد ألمح لاقتراب اللاعب من الرحيل مؤكدًا عدم وجود خطة لضم بديل.

ليفربول يقترب من جلب متوسط ميدان

2022-08-28T16:03:17.918Z

يخطط نادي ليفربول لإتمام التعاقد مع لاعب خط وسط شيفيلد يونايتد، ساندر بيرج، خلال سوق الانتقالات الجارية.

وكان يورجن كلوب، مدرب الريدز، قد أكد سعي الفريق لضم لاعب في خط الوسط قبل غلق سوق الانتقالات.

مانشستر يونايتد يقترب من ضم أنتوني

2022-08-28T16:00:37.393Z

أكدت شبكة "سكاي" أنّ مانشستر يونايتد بات قريبًا من التعاقد مع أنتوني من صفوف أياكس الهولندي.

وتبلغ قيمة الصفقة 85 مليون إسترليني أو ما يعادل 100 مليون يورو,