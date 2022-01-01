أخبار الانتقالات | مانشستر يونايتد يحسم الصفقة الحلم، وصراع على نجم ريال مدريد

نيفيز يقترب من ليفربول
كشفت صحيفة "ديلي ميل" اقتراب ليفربول من التعاقد مع روبن نيفيز من صفوف وولفرهامبتون الإنجليزي.
وكشف اللاعب في حوار مع "تايمز" رغبته الانضمام إلى فريق يشارك في دوري أبطال أوروبا.
تشيلسي يحدد خليفة زياش
أكدت صحيفة "جارديان" البريطانية أنّ تشيلسي قرر التعاقد مع ويلفرد زاها من صفوف كريستال بالاس.
وأوضحت أنّ اللاعب بات قريبًا من الانضمام إلى البلوز خاصة مع اقتراب حكيم زياش من الرحيل.
كافاني يقترب من فالنسيا
أكد فابريزيو رومانو اقتراب إيدنسون كافاني من الانضمام إلى صفوف فالنسيا بالمجان.
وأوضح أنّ اللاعب رفض عرض ريال سوسييداد ويفضل اللعب مع الخفافيش.
صراع بين مانشستر يونايتد وآرسنال على نجم ريال مدريد
ذكرت Fichajes أن ناديي مانشستر يونايتد وآرسنال في مفاوضات قوية مع ريال مدريد للتعاقد مع ماركو أسينسيو.
وكان كارلو أنشيلوتي قد ألمح لاقتراب اللاعب من الرحيل مؤكدًا عدم وجود خطة لضم بديل.
رسميًا .. روما يتعاقد مع بيلوتي مجانًا
بيلوتي رومانيستا 👋🐺#روما | @gallobelotti 🐓pic.twitter.com/vAVM8Gayi5— اي إس روما عربي (@ASRomaArabic) August 28, 2022
ليفربول يقترب من جلب متوسط ميدان
يخطط نادي ليفربول لإتمام التعاقد مع لاعب خط وسط شيفيلد يونايتد، ساندر بيرج، خلال سوق الانتقالات الجارية.
وكان يورجن كلوب، مدرب الريدز، قد أكد سعي الفريق لضم لاعب في خط الوسط قبل غلق سوق الانتقالات.
مانشستر يونايتد يقترب من ضم أنتوني
أكدت شبكة "سكاي" أنّ مانشستر يونايتد بات قريبًا من التعاقد مع أنتوني من صفوف أياكس الهولندي.
وتبلغ قيمة الصفقة 85 مليون إسترليني أو ما يعادل 100 مليون يورو,