أخبار الانتقالات | مانشستر يصارع على ديبالا ونونيز وبايرن يطلب يوفيتش

كشف رئيس نابولي أوريليو دي لاورنتيس مع "DAZN" عن أنه نجح قبل موسمين من التعاقد مع زلاتان إبراهيموفيتش ولكن لم تكتمل بسبب مدرب الفريق وقتها جينارو جاتوزو.

وقال دي لاورنتيس إن السويدي حتى وقع على العقود ولكن جاتوزو رفض ضم اللاعب وأوضح أنه ليس بحاجة لإمكانياته، مما دفع الرئيس للتراجع عن الاتفاق مع اللاعب.