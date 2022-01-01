أخبار الانتقالات | مانشستر يحبط برشلونة وريال مدريد ببديل دي يونج

بوكا يقترب من كافاني
قال "فابريزيو رومانو" إن وكلاء إدينسون كافاني في مفاوضات متقدمة مع بوكا جونيورز عقب تلقب عرضاً رسمياً من النادي الأرجنتيني.
وذكر التقرير أن بوكا يحاول حسم الصفقة قبل إغلاق التسجيل في الأرجنتين، وتحسباً لتحرك من فياريال متوقع لضم اللاعب.
صراع على زاجادو
ذكرت "صن" أن وست هام يحاول هو الآخر التعاقد مع مدافع بوروسيا دورتموند السابق أكسيل زاجادو.
ويعد اللاعب أقرب لصفوف روما الذي قدم له عرضاً في الأسابيع الماضية بحسب التقرير، ولكن لم يتلق رداً بعد.
مانشستر مهتم بساني
أوضحت "ميرور" أن مانشستر يونايتد قد يتحرك لضم نجم بايرن ميونخ ليروي ساني.
اللاعب الدولي الألماني سبق له اللعب في مانشستر ولكن مع الجانب الآخر للمدينة سيتي، وارتبط في وقت مبكر هذا الصيف بتشيلسي كذلك.
ميلان يبحث عن متوسط ميدان
ذكرت "توتوسبورت" أن ميلان سيدخل سوق الانتقالات بضرورة ملحة بحثاً عن لاعب خط وسط عقب إصابة ساندرو تونالي في الودية الأخيرة.
ويبحث الروسونيري عن لاعب وسط شاب بالأساس، ولكن إصابة الدولي الإيطالي قد تدفعه للبحث عن لاعب بخصائص مختلفة بحسب التقرير.
رسمياً | سانجاري يجدد مع إيندهوفن
أعلن إيندهوفن الهولندي عن تمديد عقد متوسط ميدانه إبراهيما سانجاري حتى 2027.
وارتبط اللاعب بميلان ومانشستر يونايتد في الأيام الماضية لدعم خط وسط الفريقين.
خاص | رويز بديل دي يونج في مانشستر
علم "جول" أن مانشستر يونايتد وضع خطة بديلة في حال فشل بضم فرينكي دي يونج، وذلك بالتحرك وضم فابيان رويز،لاعب نابولي.
متوسط الميدان الإسباني يملك عقداً حتى 2023 مع الفريق الإيطالي ولم يجدد حتى الآن، وتحدثت "آس" عن وضع برشلونة وريال مدريد لخطة لضمه مجاناً الصيف القادم.
وحتى الآن لم تنجح مساعي يونايتد بحسم ضم دي يونج من برشلونة بسبب معارضة اللاعب الذي يفضل البقاء أو الانتقال لفريق يشارك بدوري الأبطال، بالإضافة لأزمة مستحقاته مع النادي الكتالوني.