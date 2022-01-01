أخبار الانتقالات | مانشستر يتخلص من ماجواير وبرشلونة مهتم بمحرز

قال موقع "فيكاخيس" إن برشلونة على رأس قائمة من الأندية المهتمة بالتعاقد مع نجم مانشستر سيتي رياض محرز.

وتضم القائمة بحسب التقرير النادي الكتالوني ومعه يوفنتوس وأيضاً باريس سان جيرمان.

وأوضح الموقع المتخصص في الانتقالات أن مانشستر سيتي مستعد للتخلي عن مجموعة من لاعبيه، ومنهم محرز، لإفساح المجال لضم إرلينج هالاند.