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أخبار الانتقالات | مانشستر يتجه نحو إيكاردي ومدافع آرسنال معروض على برشلونة

تعرف على أخبار الانتقالات اليوم 12 أغسطس لأندية ريال مدريد، برشلونة، ليفربول، مانشستر يونايتد، وباقي الفرق الكبرى في أوروبا.

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Mauro Icardi PSG 2021-22
Getty

بيتانيا إلى مونزا

2022-08-12T09:45:13.934Z

أعلن نابولي رسمياً انتقال مهاجمه أندريا بيتانيا لصفوف مونزا بصيغة الإعارة مع إلزامية الشراء، مما يفتح الباب لضم جيوفاني سيميوني من فيرونا بحسب "فابريزيو رومانو".

رودجرز: فوفانا ليس للبيع

2022-08-12T09:19:18.842Z

أكد بريندان رودجرز، مدرب ليستر، مرة أخرى أن نجمه ويسلي فوفانا ليس للبيع، وذلك على هامش مؤتمر مباراة آرسنال المقبلة.

وذكر رودجرز أن هناك عرضين وصلا بالفعل للاعب الفرنسي، ولكن موقف ناديه أن قلب الدفاع الشاب ليس للبيع.

نوتنجهام على وشك ضم دينيس

2022-08-12T09:18:29.054Z

أصبح نوتنجهام فورست قريباً من إضافة لاعب جديد لصفوفه عقب توصله لاتفاق لضم إيمانويل دينيس من واتفورد.

وبحسب التقارير، سينضم الدولي النيجيري مقابل قرابة 25 مليون يورو، وهو ما أكدته "سكاي" وعدة مصادر.

نوتنجهام فورست مهتم بضم باكايوكو

2022-08-12T07:30:51.999Z

قال "كالتشيو ميركاتو" إن هناك اتصالات بين نوتنجهام فورست وميلان بخصوص تيمويه باكايوكو.

الصفقة قد تكون الرابعة عشر للنادي الإنجليزي عقب اقترابه من حسم ريمو فرويلر من أتالانتا.

بايرن يستعلم عن هافيرتس

2022-08-12T07:29:07.915Z

أوضح الصحفي "كيري هاو" أن بايرن ميونخ قد استعلم عن إمكانية التعاقد مع كاي هافيرتس في بداية الصيف.

وأفاد الصحفي الألماني أن السبب وراء الاهتمام هو تفضيل المدير الرياضي للنادي حسن صالح حميديتش ليكون الدولي الألماني معوض روبرت ليفاندوفسكي على المدى البعيد.

أتشيربي معروض على إنتر

2022-08-12T07:27:04.355Z

ذكرت "سكاي" أن إنتر قد يتحرك لضم فرانشيسكو أتشيربي، الدولي الإيطالي من لاتسيو، ولكن في الأيام الأخيرة من الميركاتو.

وأضاف التقرير أن مانويل أكانجي من بوروسيا دورتموند هو الهدف الرئيسي، ولكن رخص سعر أتشيربي قد يجعله الحل.

بيليرين معروض على برشلونة

2022-08-12T07:26:11.495Z

قالت "موندو" إن هيكتور بيليرين معروض على برشلونة من أجل تدعيم مركز الظهير الأيمن.

ويقترب اللاعب من فسخ عقده مع آرسنال، وذُكر أنه سيتم حسم عودته لصفوف ريال بيتيس.

باريس يتراجع عن فكرة راشفورد

2022-08-12T07:23:14.631Z

ذكرت "سكاي" أن باريس سان جيرمان قرر التراجع عن ضم ماركوس راشفورد بعد المحاولات الأولية للتعرف على إمكانية ضم اللاعب.

وذكرت "ليكيب" في البداية أن سعر اللاعب يقدر في 70 مليون يورو، وأنه يعتبر حل طويل الأمد لقيادة هجوم الفريق.

مانشستر وجلطة سراي مهتمان بإيكاردي

2022-08-12T07:21:34.822Z

ذكرت "TYC" أن الثنائي مانشستر يونايتد وجلطة سراي مهتمان بضم ماورو إيكاردي المستبعد من خطط بي إس جي.

وقال التقرير إن الثنائي مهتم بضم اللاعب بصفة الإعارة مع أحقية الشراء، وفي حالة الفريق التركي، قد يتحمل باريس جزءاً من الراتب، ولكن الأرجنتيني يفضل يونايتد.