أخبار الانتقالات | مانشستر يتجه نحو إيكاردي ومدافع آرسنال معروض على برشلونة

ذكرت "سكاي" أن باريس سان جيرمان قرر التراجع عن ضم ماركوس راشفورد بعد المحاولات الأولية للتعرف على إمكانية ضم اللاعب.

وذكرت "ليكيب" في البداية أن سعر اللاعب يقدر في 70 مليون يورو، وأنه يعتبر حل طويل الأمد لقيادة هجوم الفريق.

BREAKING: PSG are unlikely to follow up on their initial interest in Marcus Rashford. The club declined to comment on the reports in France this evening linking them with a move for the Manchester United forward. 📰 pic.twitter.com/pOqHYNOUvc