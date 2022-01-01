أخبار الانتقالات | مانشستر يباغت آرسنال في سباق مارتينيز وعجز برشلونة

قال "فابريس هوكينز" إن النجم السويسري يان سومر سيجتمع مع مواطنه المدرب لوسيين فافر بالانتقال إلى نيس.

الحارس سيترك بوروسيا مونشنجلادباخ في الساعات المقبلة ويلتحق بفافر الذي طلب ضمه بحسب التقرير.