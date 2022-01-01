مدونة حية

أخبار الانتقالات | مانشستر سيتي يضم مهاجماً ودوناروما يغادر باريس

تعرف على أخبار الانتقالات اليوم 11 مارس لأندية ريال مدريد، برشلونة، ليفربول، مانشستر يونايتد، وباقي الفرق الكبرى في أوروبا.

محدث
التعليقات (0)
Gianluigi Donnarumma Real Madrid PSG Champions League
Getty

هجوم على نجوم ساسوولو

2022-03-11T06:41:53.562Z

حدد ميلان دومينيكو بيراردي، قائد ساسوولو، من أجل تدعيم هجومه الصيف المقبل بحسب "توتوسبورت".

وأضافت الجريدة أن جياكومو راسبادوري، موهبة ساسوولو الآخر، تحت منظار يوفنتوس لدعم الخط الأمامي كذلك.

شروط هالاند لبرشلونة

2022-03-11T06:40:31.419Z

اقرأ هنا

مشاكل في تشيلسي

2022-03-11T06:38:27.629Z

جاءت عقوبات الحكومة البريطانية على مالك تشيلسي رومان أبراموفيتش لتعقد الموقف فيما يخص تمديد عقود لاعبيه.

سيزار أزبيليكويتا، أنطونيو روديجر، جورجينيو، أندرياس كريستينس، وتياجو سيلفا بحسب "لاجازيتا" وعدة مصادر أصبح مصيرهم مجهولاً في ظل عدم قدرة النادي على التفاوض معهم على التمديد في ظل العقوبات المفروضة.

يوفنتوس يراقب وضع دوناروما

2022-03-11T06:36:54.253Z

قالت "لاجازيتا" إن موقف جيانلويوي دوناروما في باريس سان جيرمان ليس واضحاً عقب الانتقادات التي تلقاها بعد مباراة ريال مدريد الأخيرة.

وأضاف التقرير أن يوفنتوس يراقب الموقف في حال قرر الإيطالي المغادرة أو أن يبيعه ناديه.

مانشستر سيتي يضم سافينيو

2022-03-11T06:35:48.532Z

كشف "فابريزيو رومانو" عن نجاح مانشستر سيتي في ضم سافينيو، مهاجم أتلتيكو مينييرو.

اللاعب من مواليد 2004 وسيدفع سيتي 6.5 مليون يورو لضمه، وسينضم لصفوفه بداية من الصيف المقبل.