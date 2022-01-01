مدونة حية

أخبار الانتقالات | مارسيلو يجد فريقه الجديد ومانشستر سيتي يستعد لصفقة جديدة

تعرف على أخبار الانتقالات اليوم الإثنين 13 يونيو لأندية ريال مدريد، برشلونة، ليفربول، مانشستر يونايتد، وباقي الفرق الكبرى في أوروبا.

محدث
التعليقات (0)
Marcelo 2022
Getty

مانشستر سيتي يخطط لصفقته الجديدة

2022-06-13T20:24:21.000Z

أكدت صحيفة "تايمز" البريطانية أنّ مانشستر سيتي وجّه اهتمامه نحو التعاقد مع فيليبس من صفوف ليدز يونايتد.

وبعد دعم الهجوم بالتوقيع مع إرلينج هالاند، فإنّ إيجاد بديل لفيرناندينيو سيكو الهدف الرئيسي لبيب جوارديولا.

فناربخشه يطلب ضم مارسيلو

2022-06-13T20:23:14.000Z

علم "جول" أنّ فناربخشه التركي يرغب في إتمام التعاقد مع مارسيلو بعد رحيله عن ريال مدريد.

وكان اللاعب قد أكد على رغبته في الاستمرار في أوروبا.

روما يستهدف التعاقد مع نجم نابولي

2022-06-13T19:15:00.000Z

صحيفة "كورييري ديلو سبورت" الإيطالية كشفت أن البلجيكي دريس ميرتينس نجم نابولي السابق قد يستمر في إيطاليا، بالانتقال إلى نادي روما.

عقد ميرتينس مع نابولي ينتهي في 30 يونيو 2022، وحتى الآن لم يتوصل إلى اتفاق مع ناديه على تمديد العقد.

ويأمل روما في أن ينجح بإقناع ميرتينس بالانتقال إلى صفوفه، لكنه سيواجه منافسة صعبة من جاره لاتسيو.



نابولي يرفض عرض آرسنال لضم أوسيمين

2022-06-13T09:00:00.000Z

كشفت صحيفة "إل ماتينو" الإيطالية أن نادي آرسنال تقدم بعرض أولي إلى نادي نابولي، من أجل الحصول على خدمات النيجيري فيكتور أوسيمين.

وحسب التقرير، فإن آرسنال قدم عرضًا بقيمة 60 مليون يورو للتعاقد مع النيجيري الدولي، لكن نابولي رفض العرض على الفور.

ويقدر نابولي قيمة أوسيمين بقرابة 120 مليون يورو، ويبدو أنه لن يفرط في خدماته بأقل من هذه القيمة.



تشيلسي يرغب في ضم حكيمي

2022-06-13T08:44:47.000Z

أكدت تقارير صحفية إنجليزية عن إعجاب نادي تشيلسي الإنجليزي بقدرات النجم المغربي أشرف حكيمي ظهير نادي باريس سان جيرمان الفرنسي.

وحسب موقع "CaughtOffside" الإنجليزي، فإن تشيلسي ارتبط من قبل بمحاولة التعاقد مع النجم المغربي الدولي في صيف 2021، قبل أن ينتقل إلى باريس سان جيرمان من إنتر الإيطالي.

وأكد التقرير أن تشيلسي يفكر جديًا في التحرك خلال فترة الانتقالات الصيفية وتقديم عرض من أجل التعاقد مع حكيمي.

مارسيليا يستفسر عن ظهير آرسنال

2022-06-13T07:46:18.000Z

استفسر نادي مارسيليا الفرنسي عن إمكانية التعاقد مع البرتغالي نونو تافاريس ظهير نادي آرسنال الإنجليزي، حسبما أكدت صحيفة "ذا صن".

النادي الفرنسي يرغب في الحصول على خدمات ظهير آرسنال على سبيل الإعارة خلال منافسات موسم 2022-23.

وقد يفكر آرسنال بالفعل في إعارة تافاريس، الذي لم ينجح في إقناع ميكيل أرتيتا، في ظل رغبة النادي اللندني في التحرك لضم ظهير آخر.

تشيلسي يتفوق على ريال مدريد في صفقة الحارس البديل

2022-06-13T07:30:00.000Z

كشف الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو عن آخر تفاصيل المنافسة بين تشيلسي وريال مدريد للحصول على خدمات الحارس الأمريكي جابرييل سلونينا.

رومانو أكد أن تشيلسي يقترب حاليًا من ضم اللاعب، بعد أن رفض نادي شيكاجو عرض ريال مدريد.

ويجري النادي الأمريكي حاليًا مفاوضات مع تشيلسي، ومن المتوقع أن تتم الصفقة مقابل عشرة ملايين يورو.



مهاجم برشلونة يقترب من الدوري المكسيكي

2022-06-13T07:00:00.000Z

ظهير إنتر يرحب بالانتقال إلى مانشستر يونايتد

2022-06-13T07:00:00.000Z

من المحتمل أن يفقد نادي إنتر الإيطالي خدمات الظهير الهولندي دينزل دومفريس بعد موسم واحد فقط في الدوري الإيطالي، وسط اهتمام العديد من الأندية الإنجليزية بخدماته.

وحسب صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية، فإن الظهير الهولندي منفتح على فكرة مغادرة إنتر من أجل الانضمام إلى مانشستر يونايتد، للعب تحت قيادة مواطنه إريك تين هاج مدرب "الشياطين الحمر" الجديد.



Denzel Dumfries, Inter
Getty

نيوكاسل ينضم إلى سباق التعاقد مع زانيولو

2022-06-13T06:45:00.000Z

دخل نادي نيوكاسل الإنجليزي في سباق التعاقد مع نيكولو زانيولو نجم نادي روما الإيطالي.

وحسب صحيفة "لا جازيتا ديلو سبورت" الإيطالية، فإن نيوكاسل سينافس ناديي يوفنتوس وميلان في سباق التوقيع مع زانيولو.

وتشير التقارير إلى أن زانيولو لا يفكر في تجديد عقده مع روما، وقد يقرر الرحيل في المستقبل القريب، لكن حتى الآن لم تصل أي عروض رسمية إلى "الذئاب" من أجله.

يوفنتوس يحدد بديل دي ماريا

2022-06-13T06:30:00.000Z

بدأ نادي يوفنتوس الإيطالي البحث عن خيارات بديلة لتعزيز خط الهجوم، بينما يواصل انتظار قرار الأرجنتيني أنخيل دي ماريا.

يوفنتوس كان المرشح الأوفر حظًا للحصول على خدمات دي ماريا، الذي ينتهي عقده مع باريس سان جيرمان في 30 يونيو 2022، لكن الأرجنتيني لم يوافق حتى الآن للانتقال إلى "السيدة العجوز".

وحسب موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي، فإن يوفنتوس ليس مستعدًا للانتظار لفترة أطول، وحدد بالفعل هدفًا جديدًا في سوق الانتقالات، وهو البرازيلي ديفيد نيريس لاعب نادي شاختار الأوكراني.

Di Maria celebrating Italy Argentina
Getty

بنفيكا يعلن انتقال نونيز إلى ليفربول

2022-06-13T06:00:00.000Z

أعلن نادي بنفيكا البرتغالي رسميًا عن انتقال مهاجمه داروين نونيز إلى نادي ليفربول الإنجليزي، بعد الاتفاق مع "الريدز" على رسوم الصفقة.

وجاء في البيان: "أبلغ بنفيكا هيئة سوق الأوراق المالية عن توصله إلى اتفاق مع ليفربول لبيع جميع حقوق اللاعب داروين نونيز مقابل 75 مليون يورو".

وأضاف: "ينص الاتفاق على دفع مجموعة من المتغيرات، وبالتالي يمكن أن يصل مبلغ البيع إلى 100 مليون يورو".

واختتم البيان: "الاتفاقية المذكورة تعتمد على توقيع اللاعب لعقده مع نادي ليفربول".