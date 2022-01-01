أخبار الانتقالات | مارسيلو يجد فريقه الجديد ومانشستر سيتي يستعد لصفقة جديدة

صحيفة "كورييري ديلو سبورت" الإيطالية كشفت أن البلجيكي دريس ميرتينس نجم نابولي السابق قد يستمر في إيطاليا، بالانتقال إلى نادي روما.

عقد ميرتينس مع نابولي ينتهي في 30 يونيو 2022، وحتى الآن لم يتوصل إلى اتفاق مع ناديه على تمديد العقد.

ويأمل روما في أن ينجح بإقناع ميرتينس بالانتقال إلى صفوفه، لكنه سيواجه منافسة صعبة من جاره لاتسيو.