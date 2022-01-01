أخبار الانتقالات | ليفربول يقترب من نجم وسط جديد والوقت يسابق برشلونة

تشيلسي يثق في تخفيض أوباميانج لراتبه
أكدت تقارير صحفية إن نادي تشيلسي يأمل أن يوافق بيير إيمريك أوباميانج على تخفيض راتبه حتى ينضم لهم في سوق الانتقالات الصيفية الجاري.
جاء هذا بحسب ما ذكرت "تيليجراف"، والتي أكدت أن الصفقة قد تكون في الأمتار الأخيرة لها.
ويليان يخضع للكشف الطبي في فولهام
أكدت تقارير صحفية أن البرازيلي ويليان يخضع للكشف الطبي اليوم في صفوف فولهام لينضم للفريق اليوم.
وبحسب ما ذكرت "سكاي سبورتس" فالصفقة ستكون مجانية بعد فسخ عقده مع كورينثيانز البرازيلي مؤخرًا.
إشبيلية يريد يانوزاي
أكدت تقارير صحفية أن نادي إشبيلية يسعى لضم اللاعب عدنان يانوزاي الذي لا يملك عقدًا في الوقت الحالي مع أي فيق.
وبحسب ما أكد فابريتسيو رومانو فالنادي الإسباني يرى أنه من الممكن حسم الصفقة لصالحه خلال الساعات القليلة المقبلة على أن يتم تسجيل اللاعب اليوم.
نيوكاسل ينضم لسباق ضم باكايوكو
أكدت تقارير صحفية إيطالية أن نادي نيوكاسل يسعى لضم اللاعب تيموي باكايوكو من صفوف ميلان خلال سوق الانتقالات الصيفي.
جاء هذا بحسب ما ذكر موقع "كالتشيو ميركاتو".
التقرير أكد أن نونتجهام فورست بالإضافة إلى مونزا لديهم رغبة واضحة في ضم اللاعب هم أيضًا.
يونايتد لم يتفق مع برشلونة على ضم ديست
أكدت تقارير صحفية إسبانية أن نادي برشلونة لم يتفق بعد مع مانشستر يونايتد على نقل الأرميكي سيرجينيو ديست إلى صفوف الشياطين الحمر هذا الصيف.
جاء هذا بحسب ما ذكرت إذاعة "كادينا كوبي"، والتي أكدت أن المحادثات مستمرة لكن لم يتم التوصل لأي اتفاق بعد.
ليفربول يقدم حوالي 50 مليون يورو لوسط برايتون
كشفت تقارير صحية إنجليزية أن نادي ليفربول قد تقدم بعرض قيمته تقترب من الـ 50 مليون يورو لضم لاعب وسط ملعب بريتون موسيس كايسيدو.
جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "صن" والتي أكدت أن النادي يريد ضم اللاعب لصفوفه قبل انتهاء فترة الانتقالات الصيفية.