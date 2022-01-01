أخبار الانتقالات | ليفربول يدخل سباق بريمير وآرسنال يحاول مع هازارد

نيوكاسل يحاول ضم ميرينو
أفادت "فيكاخيس" بوجود محاولات من نيوكاسل للتعاقد مع الدولي الإسباني وموهبة ريال سوسييداد ميكيل ميرينو.
اللاعب مطلوب كذلك في بوروسيا دورتموند بحسب التقرير، كما أنه ارتبط في السابق بالانضمام لصفوف ليفربول.
صراع ثلاثي على كالفين فيليبس
قالت "i news" إن نيوكاسل سيحاول بجدية ضم كالفين فيليبس من صفوف ليدز يونايتد الصيف المقبل.
نيوكاسل ليس الفريق الوحيد المهتم بمتوسط ميدان إنجلترا، ولكن هناك أيضاً مانشستر يونايتد وأيضاً أستون فيلا بحسب الإعلام الإنجليزي.
ليفربول يدخل سباق بريمير
علم مراسل جول في ليفربول "نيل جونز" أن الريدز مهتمون بخدمات مدافع تورينو البرازيلي جيلسون بريمير.
وقال جونز إن ليفربول سيحاول ضم قلب الدفاع ولكن يسبقه إنتر في المفاوضات، كما أن اللاعب متابع كذلك من ميلان بحسب "كورييري".
ألفيش ينصح برشلونة بخصوص هالاند
التفاصيل هنا
آرسنال يحاول مع هازارد
اقرأ هنا
صدمة رانجنيك بسبب نكونكو
كشف "مارك أوجدن" عن تلقي مدرب مانشستر يونايتد الحالي رالف رانجنيك صدمة كبرى بسبب خروج كريستوفر نكونكو من خطط ناديه.
وأوضح الصحفي أن رانجنيك استفسر من كشافي النادي عن تقريرهم بخصوص الجناح الفرنسي للايبزيج، ليكشف أن اللاعب ليس متابعاً من الأساس، الأمر الذي أصابه بالدهشة.