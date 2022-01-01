أوضح ماتايس دي ليخت، نجم يوفنتوس، مع "NOS" أنه في مفاوضات مع ناديه بخصوص عقده الحالي.

وأكد الهولندي أنه لم يتخذ قراره بعد بخصوص التجديد، ولكن فتح الباب للرحيل إذا لم يتم التوصل لاتفاق.