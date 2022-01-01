أخبار الانتقالات | لوكاكو يضغط إنتر وتوخيل إلى مانشستر؟

راشفورد قد يغادر مانشستر
قال رالف رانجنيك، مدرب مانشستر يونايتد، في المؤتمر الصحفي للقاء توتنهام إن لاعبه ماركوس راشفورد يمكنه المغادرة إذا كان ليس سعيداً في صفوف الفريق.
وقالت تقارير إنجليزية أن اللاعب ليس سعيداً بوضعه بالفعل بسبب جلوسه احتياطياً ضد سيتي في آخر اللقاءات وقد يفكر جدياً بالمغادرة بالميركاتو المقبل.
صفقة تبادلية محتملة بين إنتر وتورينو
أفادت "توتوسبورت" بأن تورينو مهتم بثنائي إنتر يونوت رادو والمهاجم المُعار إلى إمبولي أندريا بينامونتي.
وقال التقرير إن إنتر قد يعرض الثنائي في صفقة تبادلية من أجل الحصول على هدفه جيلسون بريمير من التورو.
سار يقرر الرحيل عن واتفورد
أوضح "إكريم كونور" أن نجم واتفورد إسماعيلا سار اتخذ قراراً بالمغادرة الصيف المقبل.
وقال الصحفي التركي المتخصص في الميركاتو إن الجناح السنغالي يملك بالفعل عدة عروض حال قرر الرحيل.
رانجنيك يرد على أنباء تعيين توخيل في منصبه
استبعد مدرب مانشستر يونايتد الجاري رالف رانجنيك أن يكون توماس توخيل، مدرب تشيلسي، هو خليفته الموسم المقبل.
وأوضح الألماني مع "سايمون ستونز" من "بي بي سي" أنه يحب مواطنه ويعجبه أسلوبه ولكن لا يظن أن هناك أي صحة لتلك التقارير التي تربطه بيونايتد.
لوكاكو يضغط على إنتر
عادت "لاجازيتا" للحديث عن محاولات روميلو لوكاكو للعودة لناديه السابق إنتر، وأن البلجيكي يضغط على النيراتزوري مستغلاً وضعية تشيلسي الحرجة.
وقال التقرير إن اللاعب مستعد لتخفيض راتبه بشكل كبير، ولكن إنتر لن يتحرك إلا بصيغة الإعارة، وينتظر اتضاح الموقف فيما يخص ملكية البلوز.
وأضاف التقرير أن عقبة أخرى قد تواجه إنتر إذا أراد التحرك للبلجيكي هي توتنهام بقيادة أنطونيو كونتي الذي قد يحاول هو الآخر التعاقد مع تلميذه السابق.