أخبار الانتقالات | إحباط ليفاندوفسكي وحسم باريس ويونايتد!

هونيس يحبط برشلونة: ليفاندوفسكي سيبقى في بايرن ميونخ
تريزيجيه يقترب من الانتقال نهائيًا إلى بطل الدوري التركي
كروس يرفض تجديد عقده مع ريال مدريد
مانشستر يونايتد قريب من حسم أول صفقات تين هاج
أكدت تقارير صحفية على قرب مانشستر يونايتد من حسم أول صفقات المدرب الجديد إريك تين هاج في صفوف الفريق.
جاء هذا بحسب ما أكدت صحيفة "ذا صن"، والتي ذكرت أن النادي اتفق على ضم أنتوني من صفوف أياكس بالفعل.
باريس يرفع عرضه لشكرينيار
أكدت تقارير صحفية أن باريس سان جيرمان يريد بشدة حسم صفقة ميلان شكرينيار خلال الأيام القليلة المقبلة.
جاء هذا بحسب ما ذكر فابريتسيو رومانو، والذي أكد أن النادي الفرنسي قدم عرضًا جديدًا قيمته 60 مليون يورو بالإضافة إلى المتغيرات بعد رفض إنتر للعرض الأخير.
إنتر يأمل بحسم صفقة لوكاكو
كشفت تقارير صحفية أن نادي إنتر يريد حسم صفقة عودة روميلو لوكاكو لصفوفه في أسرع وقت ممكن لتنسيق أموره.
النادي الإيطالي يعرض سبعة ملايين يورو من أجل الإعارة بينما يطلب تشيلسي عشرة ملايين بالإضافة إلى متغيرات في ظل غياب شرط إلزامية الشراء بحسب ما أكد فابريتسيو رومانو.