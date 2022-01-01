أخبار الانتقالات | لوكاكو بديل ليفاندوفسكي، ورونالدو يرفض مورينيو!

اختار لوتار ماتيوس، أسطورة بايرن ميونخ، في مقالة له عبر شبكة سكاي في نسختها الألمانية ضرورة تعاقد الفريق البافاري مع روميلو لوكاكو.

ورأى المتوج السابق بالكرة الذهبية أنّ لوكاكو هو البديل الأنسب لروبرت ليفاندوفسكي القريب من المغادرة.