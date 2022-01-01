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أخبار الانتقالات | لوكاكو إلى إنتر .. وكوندي يفضل برشلونة على تشيلسي

تعرف على أخبار الانتقالات اليوم الخميس 16 يونيو لأندية ريال مدريد، برشلونة، ليفربول، مانشستر يونايتد، وباقي الفرق الكبرى في أوروبا.

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kounde-sevilla
(C)Getty Images

مانشستر سيتي يقدم العرض الأول لظهير برايتون

2022-06-16T09:00:00.000Z

تشيلسي يطلب 15 مليون يورولإعارة لوكاكو

2022-06-16T08:30:00.000Z

أكد الصحفي الإيطالي جيانلوكا دي مارزيو المتخصص في سوق الانتقالات أن نادي تشيلسي الإنجليزي سيطلب الحصول على 15 مليون يورو من أجل إعارة البلجيكي روميلو لوكاكو إلى إنتر الإيطالي.

وكشف التقرير أن تشيلسي قد يوافق على التنازل إذا ما قدم إنتر عرضًا لاستعارة لوكاكو لمدة موسم واحد مقابل عشرة ملايين يورو.

وعقد تشيلسي وإنتر عدة اجتماعات مثمرة في الأيام الأخيرة حول لوكاكو، وهناك حالة من التفاؤل لدى "النيراتزوري" في إمكانية عودة المهاجم البلجيكي.

Romelu Lukaku Inter GFX
Getty/GOAL

توتنهام يقترب من الإعلان عن صفقته الأولى

2022-06-16T08:15:00.000Z

يقترب نادي توتنهام من إعلان التعاقد مع لاعب الوسط إيف بيسوما حسبما أكد الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو.

وتوصل توتنهام إلى اتفاق مع برايتون لدفع 29 مليون يورو بالإضافة إلى المكافآت من أجل الحصول على خدمات المالي الدولي.

116 مليون يورو من أجل نكونكو

2022-06-16T07:50:00.000Z

صحيفة "The Independent" الإنجليزية كشفت أن نادي لايبزيج الألماني يحاول إبعاد آرسنال ومانشستر يونايتد عن فكرة التعاقد مع نجمه الفرنسي كريستوفر نكونكو.

الصحيفة كشفت أن النادي الألماني يعرف بالفعل باهتمام الناديين الإنجليزيين بضم نكونكو، ولذلك قرر أن يطلب 116 مليون يورو من أجل السماح برحيله.

CHRISTOPHER NKUNKU RB LEIPZIG
Getty Images

آرسنال يتعرف على قيمة أسينسيو

2022-06-16T07:30:00.000Z

كشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن نادي آرسنال تعرف على القيمة التي يجب أن يدفعها إذا ما أراد التعاقد مع ماركو أسينسيو جناح ريال مدريد خلال فترة الانتقالات الصيفية.

التقرير أكد أن ريال مدريد لن يتنازل بأي حال عن الحصول على 40 مليون يورو مقابل السماح برحيل أسينسيو.

وارتبط الدولي الإسباني أيضًا بالانتقال إلى نادي ميلان الإيطالي، لكن يبدو أن قيمته أعلى مما يرغب "الروسونيري" في دفعه.



تشيلسي يتحرك نحو دي ليخت

2022-06-16T07:00:00.000Z

صحيفة "Corriere dello Sport" الإيطالية أفادت أن نادي تشيلسي يقود سباق التعاقد مع الهولندي ماتايس دي ليخت مدافع يوفنتوس.

ويعد دي ليخت هدفًا لناديي ريال مدريد وبرشلونة، لكن يبدو أنهما سيتراجعان عن رغبتهما في ضم اللاعب، في ظل منافسة الأندية الإنجليزية على ضم الهولندي الدولي.



Matthijs de Ligt Juventus Turin
Getty Images

إنتر يتحرك لضم كريستيان أسلاني

2022-06-16T06:45:00.000Z

أكد الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو أن نادي إنتر سيدفع أربعة ملايين يورو من أجل استعارة الألباني كريستيان أسلاني من نادي إمبولي.

وكشف رومانو أن إنتر وضع في عقد الإعارة بندًا بإلزامية الشراء مقابل عشرة ملايين يورو، بالإضافة إلى مليوني يورو كإضافات.



برشلونة يتفوق على تشيلسي في سباق كوندي

2022-06-16T06:00:00.000Z

موقع "Esport3" الإسبانية أكد أن نادي برشلونة يقترب من هزيمة تشيلسي الإنجليزي في سباق التعاقد مع الفرنسي جول كوندي مدافع نادي إشبيلية.

كوندي يعد من أهداف "البلوز" لتدعيم الدفاع منذ فترة طويلة، لكن محادثات برشلونة مع الفرنسي الدولي قد غيرت رأيه.

ويفضل كوندي حاليًا الانتقال إلى برشلونة، ليصبح لاعبًا أساسيًا تحت قيادة تشافي هيرنانديز في ملعب "كامب نو".

برشلونة يقترب من تجديد عقد جافي

2022-06-13T08:00:00.000Z

صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أكدت أن برشلونة يقترب من توقيع عقد جديد مع نجم الوسط الشاب جافي.

برشلونة قرر مكافأة جافي على أدائه مع النادي خلال الموسم الماضي، وتقديم عقد جديد له يتضمن شرطًا جزايًا هائلًا.

ومن المقرر أن يصل الاتفاق بين برشلونة وممثلي جافي إلى مراحله الأخيرة خلال الساعات القليلة القادمة.

تحذير إلى هدف مانشستر سيتي

2022-06-13T06:30:00.000Z

داني ميلز، لاعب ليدز يونايتد ومانشستر سيتي السابق، يرى أن خطوة انتقال كالفين فيليبس نجم "الوايتس" إلى ملعب "الاتحاد" ستكون محفوفة بالمخاطر.

ويعد فيليبس من أبرز أهداف مانشستر سيتي لتدعيم خط الوسط في فترة الانتقالات الصيفية، ليكون حلًا طويل الأمد لرحيل البرازيلي فرناندينيو.

ويرى ميلز أن انتقال فيليبس إلى مانشستر سيتي لن يكون مفيدًا له، في ظل قوة خط وسط بطل الدوري الإنجليزي، وأنه اللاعب الإنجليزي سيكون بديلًا للإسباني رودري الذي يعد من فئة مختلفة.



Kalvin Phillips Leeds Man City GFX
Getty / GOAL