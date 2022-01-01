أخبار الانتقالات | لوكاكو إلى إنتر .. وكوندي يفضل برشلونة على تشيلسي

أكد الصحفي الإيطالي جيانلوكا دي مارزيو المتخصص في سوق الانتقالات أن نادي تشيلسي الإنجليزي سيطلب الحصول على 15 مليون يورو من أجل إعارة البلجيكي روميلو لوكاكو إلى إنتر الإيطالي.

وكشف التقرير أن تشيلسي قد يوافق على التنازل إذا ما قدم إنتر عرضًا لاستعارة لوكاكو لمدة موسم واحد مقابل عشرة ملايين يورو.

وعقد تشيلسي وإنتر عدة اجتماعات مثمرة في الأيام الأخيرة حول لوكاكو، وهناك حالة من التفاؤل لدى "النيراتزوري" في إمكانية عودة المهاجم البلجيكي.