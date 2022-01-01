أخبار الانتقالات | لوكاكو إلى إنتر .. وكوندي يفضل برشلونة على تشيلسي

مانشستر سيتي يقدم العرض الأول لظهير برايتون
Excl: Manchester City are now set to submit opening proposal to Brighton for Marc Cucurella. First bid ready to proceed in advanced talks in the next days. 🚨🇪🇸 #MCFC— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 16, 2022
Cucurella is still Man City top target as left back, Pep Guardiola really wants him. Work in progress. pic.twitter.com/SyJiwh0pk7
تشيلسي يطلب 15 مليون يورولإعارة لوكاكو
أكد الصحفي الإيطالي جيانلوكا دي مارزيو المتخصص في سوق الانتقالات أن نادي تشيلسي الإنجليزي سيطلب الحصول على 15 مليون يورو من أجل إعارة البلجيكي روميلو لوكاكو إلى إنتر الإيطالي.
وكشف التقرير أن تشيلسي قد يوافق على التنازل إذا ما قدم إنتر عرضًا لاستعارة لوكاكو لمدة موسم واحد مقابل عشرة ملايين يورو.
وعقد تشيلسي وإنتر عدة اجتماعات مثمرة في الأيام الأخيرة حول لوكاكو، وهناك حالة من التفاؤل لدى "النيراتزوري" في إمكانية عودة المهاجم البلجيكي.
توتنهام يقترب من الإعلان عن صفقته الأولى
يقترب نادي توتنهام من إعلان التعاقد مع لاعب الوسط إيف بيسوما حسبما أكد الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو.
وتوصل توتنهام إلى اتفاق مع برايتون لدفع 29 مليون يورو بالإضافة إلى المكافآت من أجل الحصول على خدمات المالي الدولي.
Tottenham are set to complete Yves Bissouma deal, here we go! There will be final contacts with Brighton today on payment terms, then paperworks time. Medical already scheduled as expected. 🚨⚪️ #THFC— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 16, 2022
Agreement on €29m fee plus add-ons. Final details, then it will be signed. pic.twitter.com/qbgAU8ZGbv
116 مليون يورو من أجل نكونكو
صحيفة "The Independent" الإنجليزية كشفت أن نادي لايبزيج الألماني يحاول إبعاد آرسنال ومانشستر يونايتد عن فكرة التعاقد مع نجمه الفرنسي كريستوفر نكونكو.
الصحيفة كشفت أن النادي الألماني يعرف بالفعل باهتمام الناديين الإنجليزيين بضم نكونكو، ولذلك قرر أن يطلب 116 مليون يورو من أجل السماح برحيله.
آرسنال يتعرف على قيمة أسينسيو
كشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن نادي آرسنال تعرف على القيمة التي يجب أن يدفعها إذا ما أراد التعاقد مع ماركو أسينسيو جناح ريال مدريد خلال فترة الانتقالات الصيفية.
التقرير أكد أن ريال مدريد لن يتنازل بأي حال عن الحصول على 40 مليون يورو مقابل السماح برحيل أسينسيو.
وارتبط الدولي الإسباني أيضًا بالانتقال إلى نادي ميلان الإيطالي، لكن يبدو أن قيمته أعلى مما يرغب "الروسونيري" في دفعه.
تشيلسي يتحرك نحو دي ليخت
صحيفة "Corriere dello Sport" الإيطالية أفادت أن نادي تشيلسي يقود سباق التعاقد مع الهولندي ماتايس دي ليخت مدافع يوفنتوس.
ويعد دي ليخت هدفًا لناديي ريال مدريد وبرشلونة، لكن يبدو أنهما سيتراجعان عن رغبتهما في ضم اللاعب، في ظل منافسة الأندية الإنجليزية على ضم الهولندي الدولي.
إنتر يتحرك لضم كريستيان أسلاني
أكد الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو أن نادي إنتر سيدفع أربعة ملايين يورو من أجل استعارة الألباني كريستيان أسلاني من نادي إمبولي.
وكشف رومانو أن إنتر وضع في عقد الإعارة بندًا بإلزامية الشراء مقابل عشرة ملايين يورو، بالإضافة إلى مليوني يورو كإضافات.
برشلونة يتفوق على تشيلسي في سباق كوندي
موقع "Esport3" الإسبانية أكد أن نادي برشلونة يقترب من هزيمة تشيلسي الإنجليزي في سباق التعاقد مع الفرنسي جول كوندي مدافع نادي إشبيلية.
كوندي يعد من أهداف "البلوز" لتدعيم الدفاع منذ فترة طويلة، لكن محادثات برشلونة مع الفرنسي الدولي قد غيرت رأيه.
ويفضل كوندي حاليًا الانتقال إلى برشلونة، ليصبح لاعبًا أساسيًا تحت قيادة تشافي هيرنانديز في ملعب "كامب نو".
برشلونة يقترب من تجديد عقد جافي
صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أكدت أن برشلونة يقترب من توقيع عقد جديد مع نجم الوسط الشاب جافي.
برشلونة قرر مكافأة جافي على أدائه مع النادي خلال الموسم الماضي، وتقديم عقد جديد له يتضمن شرطًا جزايًا هائلًا.
ومن المقرر أن يصل الاتفاق بين برشلونة وممثلي جافي إلى مراحله الأخيرة خلال الساعات القليلة القادمة.
تحذير إلى هدف مانشستر سيتي
داني ميلز، لاعب ليدز يونايتد ومانشستر سيتي السابق، يرى أن خطوة انتقال كالفين فيليبس نجم "الوايتس" إلى ملعب "الاتحاد" ستكون محفوفة بالمخاطر.
ويعد فيليبس من أبرز أهداف مانشستر سيتي لتدعيم خط الوسط في فترة الانتقالات الصيفية، ليكون حلًا طويل الأمد لرحيل البرازيلي فرناندينيو.
ويرى ميلز أن انتقال فيليبس إلى مانشستر سيتي لن يكون مفيدًا له، في ظل قوة خط وسط بطل الدوري الإنجليزي، وأنه اللاعب الإنجليزي سيكون بديلًا للإسباني رودري الذي يعد من فئة مختلفة.