أخبار الانتقالات | لاوتارو مطلوب في سيتي وريال يرفض فلاهوفيتش

انضم البرازيلي دوجلاس كوستا إلى صفوف جالاكسي الأمريكي على سبيل الإعارة من يوفنتوس.

الجناح البرازيلي كان مُعاراً إلى جريميو، ولكن لم يستمر بعد الدخول في مشاكل عدة، وسيلعب مع فريقه الأمريكي لمدة عامين مُعاراً.