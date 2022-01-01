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أخبار الانتقالات | لاوتارو مطلوب في سيتي وريال يرفض فلاهوفيتش

تعرف على أخبار الانتقالات اليوم 11 فبراير لأندية ريال مدريد، برشلونة، ليفربول، مانشستر يونايتد، وباقي الفرق الكبرى في أوروبا.

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Lautaro Inter
Getty

جالاكسي يضم كوستا

2022-02-11T09:28:09.262Z

انضم البرازيلي دوجلاس كوستا إلى صفوف جالاكسي الأمريكي على سبيل الإعارة من يوفنتوس.

الجناح البرازيلي كان مُعاراً إلى جريميو، ولكن لم يستمر بعد الدخول في مشاكل عدة، وسيلعب مع فريقه الأمريكي لمدة عامين مُعاراً.

تشيلسي لا يمانع بيع كيبا

2022-02-11T09:26:44.269Z

بحسب "جارديان"، تشيلسي لن يقف في طريق حارسه كيبا إذا قرر الرحيل الصيف المقبل.

وأوضح التقرير أن الفريق اللندني سيستمع للعروض التي ستأتي للاعب في ظل تفضيله اللعب أساسياً، الأمر الذي لا يعد مضموناً بوجود إدوارد ميندي.

ليدز يفكر في مرحلة ما بعد بييلسا

2022-02-11T09:25:12.811Z

أفادت "تيليجراف" بأن ليدز يونايتد قد يقيل مدربه مارسيلو بييلسا في ظل سوء النتائج ودخول الفريق دوامة الهبوط.

وقال التقرير إن أحد الثلاثي جيسي مارش، إرنيستو فالفيردي، أو كارلوس كوربيران، مدرب هدرسفيلد، قد يكون المعوض.

سيتي يطارد نجم بوكا

2022-02-11T09:19:04.189Z

أوضح "توتو ميركاتو" أن مانشستر سيتي يحاول التعاقد مع الظهير فالنتين باركو من بوكا جونيور.

صاحب السبعة عشر عاماً يملك شرطاً جزائياً بقيمة 10 مليون يورو حتى مايو، وسيرتفع إلى 14 بعد ذلك.

صفقة تبادلية بين النصر وفلامنجو

2022-02-11T09:19:02.799Z

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من أجل مبابي، ريال رفض فلاهوفيتش

2022-02-11T09:19:02.141Z

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سيتي مهتم بضم لاوتارو

2022-02-11T09:19:00.817Z

أوضحت "سبورت ويتنس" أن لاوتارو مارتينيز، نجم إنتر، يحظى بإعجاب مدرب مانشستر سيتي بيب جوارديولا.

وقال التقرير إن اللاعب الذي جدد عقده للتو مع النيراتزوري قد يعرض سيتي مبادلته مع جابرييل جيسوس، أو مبلغ 60 مليون يورو لبطاقته.