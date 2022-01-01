أخبار الانتقالات | خاميس يرحل عن قطر وميلان يرفض عرض تشيلسي للياو

أوضح نيكولو زانيولو، نجم روما، في المؤتمر الصحفي لمباراة الفريق المقبلة بالدوري الأوروبي عدم صحة شائعات رحيله.

وارتبط النجم الشاب بعدة أندية مثل ميلان، يوفنتوس، وتوتنهام الصيف الماضي، وهو ما ناقشه وأكد أن في نهاية الأمر لم تكن تقارير صحيحة واستمر مع ناديه.