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أخبار الانتقالات | خاميس يرحل عن قطر وميلان يرفض عرض تشيلسي للياو

تعرف على أخبار الانتقالات اليوم 15 سبتمبر لأندية ريال مدريد، برشلونة، ليفربول، مانشستر يونايتد، وباقي الفرق الكبرى في أوروبا.

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James Rodriguez Marcelo
Getty

مودريك: أحلم بالبريميرليج

2022-09-15T08:01:15.140Z

ناقش نجم شاختار ميخايلو مودريك مع "CBS" مستقبله وحقيقة ارتباطه بعدة أندية إنجليزية بالفترة الماضية.

وقال الأوكراني إنه يحلم باللعب في البريميرليج، ولكن بالوقت الراهن يركز على فريقه، ولكن فتح الباب للرحيل في الشتاء المقبل.

مالديني يؤكد عرض تشيلسي لضم لياو

2022-09-15T07:58:59.291Z

أكد المدير الرياضي لميلان باولو مالديني صحة التقارير التي تحدثت عن وجود عرض في الصيف من تشيلسي لضم رافائيل لياو.

وجاء حديث مالديني في حواره مع "ميدياست" قبل لقاء دينامو زغرب الأربعاء، وأوضح أن العرض كان شفهياً وتم رفضه مباشرة.

زانيولو ينفي شائعات الرحيل

2022-09-15T07:56:34.201Z

أوضح نيكولو زانيولو، نجم روما، في المؤتمر الصحفي لمباراة الفريق المقبلة بالدوري الأوروبي عدم صحة شائعات رحيله.

وارتبط النجم الشاب بعدة أندية مثل ميلان، يوفنتوس، وتوتنهام الصيف الماضي، وهو ما ناقشه وأكد أن في نهاية الأمر لم تكن تقارير صحيحة واستمر مع ناديه.

أوليمبياكوس يضم باكامبو وخاميس

2022-09-15T07:53:17.609Z

ذكر "فابريزيو رومانو" أن أوليمبياكوس في مفاوضات لضم الثنائي خاميس رودريجيز وسيدريك باكامبو.

ولم يتم توضيح الصيغة التي سيتنقل عبرها الكولومبي إلى الفريق اليوناني من ناديه الريان، بينما أوضح "رومانو" أن باكامبو سينتقل نهائياً من مارسيليا بعد الاتفاق بين الناديين.

باريس يعود إلى شكرينيار

2022-09-15T07:52:18.030Z

ذكرت "توتوسبورت" أن باريس سان جيرمان سيعود في يناير المقبل ويحاول ضم ميلان شكرينيار من إنتر.

ومن جانبه سيحاول إنتر تمديد عقد نجمه السلوفاكي المنتهي في 2023 بعرض عقد جديد براتب أفضل خلال التوقف الدولي.