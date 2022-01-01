أخبار الانتقالات | كين يحلم ببايرن ميونخ ومانشستر يراقب مبابي

زلاتان يرفض الاعتزال
أصر زلاتان إبراهيموفيتش مهاجم ميلان على أنه سيعود "بعنف" بينما رفض الحديث عن اعتزاله.
التخلص من أوريجي
رغم انتقاله للفريق منذ أشهر قليلة، إلا أن نادي ميلان الإيطالي يفكر جديًا في التخلي عن المهاجم البلجيكي ديفوك أوريجي.
اللاعب انضم للروسونيري قادمًا من ليفربول في صفقة انتقال حر بالصيف، ولكنه لم يقدم المستوى المطلوب حتى الآن بتشكيل المدرب ستيفانو بيولي.
موقع "كالتشيو ميركاتو" أكد أن ميلان بدأ بالفعل البحث عن خيارات بديلة، وعلى رأسها جوناثان ديفيد مهاجم نادي ليل الفرنسي.
يونايتد يراقب مبابي
قالت صحيفة "ماركا" الإسبانية إن مانشستر يونايتد يراقب وضع كيليان مبابي مع باريس سان جيرمان تمهيدًا لإمكانية ضمه.
وأوضحت أن الشياطين الحمر يطمحون في استغلال وضع اللاعب مع ناديه، وإمكانية رحيله بالمجان في 2024.
تجديد عقد جافي
بعد فترة من الجدل والتكهنات أعلن نادي برشلونة الإسباني بشكل رسمي عن تجديد عقد نجمه الشاب جافي حتى 2026.
THE FUTURE IS CULER 💙❤️#MadeinLaMasia pic.twitter.com/pnRO9taFOv— FC Barcelona (@FCBarcelona) September 14, 2022
كين يحلم ببايرن ميونخ
أكدت شبكة "سكاي سبورتس" البريطانية أن المهاجم الإنجليزي هاري كين يشعر بالحماس الشديد تجاه فكرة الانتقال إلى بايرن ميونخ.
وأوضحت أن شقيقه تشارلي دخل في محادثات مع النادي الألماني الذي يعتبر كين هو الهدف الرئيسي له لتعويض رحيل روبرت ليفاندوفسكي إلى برشلونة.
قائمة برايتون لخلافة بوتر
وضع نادي برايتون الإنجليزي، قائمة مصغرة للمدربين الذين يستهدف التعاقد مع أي منهم لخلافة جراهام بوتر المنتقل حديثًا لتشيلسي.
وقالت صحيفة "جارديان" البريطانية، إن النرويجي كيتيل كنوستن يعتبر من أقرب المرشحين، بالإضافة لروبيرتو دي زيربي مدرب شاختار الأوكراني، وفرانك هايس مدرب لانس الفرنسي.
التغيير مستمر في تشيلسي
كشف الصحفي الإيطالي فابريتسيو رومانو، عن استهداف نادي تشيلسي الإنجليزي للتعاقد مع كريستوف فرويند بمنصب المدير الرياضي هذا الموسم.
وأوضح أن المحادثات مستمرة مع العديد من المرشحين بخلاف فرويند الذي يعمل حاليًا في نادي سالزبورج النمساوي، بالإضافة كذلك للويس كامبوس المدير الرياضي لباريس سان جيرمان.
اشتعال المنافسة على لياو
كشف موقع "كالتشيو ميركاتو" عن انضمام مانشستر سيتي لسباق التعاقد مع رافاييل لياو لاعب نادي ميلان الإيطالي.
النجم البرتغالي ارتبط بقوة بالانتقال لتشيلسي في الميركاتو الصيفي الماضي، ولكن ميلان لا ريد التخلي عنه بأقل من الشرط الجزائي بعقده بقيمة 150 مليون يورو.
نيوكاسل يريد أوغلو
كشف موقع "newcastleworld" الإنجليزي عن اهتمام نيوكاسل يونايتد بالتعاقد مع هاكان تشالهان أوغلو صانع ألعاب نادي إنتر الإيطالي.
وقال إن إنتر لا يمانع التخلي عن اللاعب التركي، ولكن بشرط الحصول على مبلغ 26 مليون جنيه استرليني.