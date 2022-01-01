أخبار الانتقالات | كوليبالي وثنائي لدعم دفاع تشيلسي وإريكسن جديد

تكررت تجربة كريستيان إريكسن في إيطاليا من جديد عبر استبعاد لاعب وفشل انتقاله لفيرونا بسبب مشكلة قلب.

توشي تشوكواني، متوسط ميدان دنماركي، كان يفترض انتقاله من نورشيلاند إلى فيرونا، ولكن تم اكتشاف معاناته من مشكلة قلبية تمنع لعبه في إيطاليا بحسب "كالتشيو ميركاتو".