أخبار الانتقالات | كواليس نيمار وريال مدريد وقرار هازارد

مبابي أبلغ بيريز بقراره
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مدريد يفكر في مصير شوست
قال "فيكاخيس" إن ريال مدريد لم يحسم بعد مصير مدافعه فيكتور شوست المُعار إلى صفوف قادش.
اللاعب الذي بدأ في تثبيت أقدامه مع فريقه قد يعود للانضمام للفريق الأول للملكي، أو يخرج مجدداً للإعارة بحسب التقرير.
كواليس فشل انتقال نيمار إلى ريال مدريد
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مرتضى منصور: ستة سيجددوا مع الزمالك
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كريشيتو يتراجع عن تورونتو
أوضح فابريزيو رومانو أن دومينيكو كريشيتو لن ينضم لصفوف تورونتو في شهر مارس وسينتظر نهاية عقده مع جنوى.
الدولي الإيطالي السابق يريد مساعدة فريقه تجنب الهبوط، ولذا قراره بتأجيل الانتقال لكندا حتى نهاية الموسم.
هازارد يحسم مصيره
أوضحت "سبورت" أن إيدين هازارد قرر الاستمرار مع ريال مدريد حتى نهاية عقده ومحاولة الحصول على فرص أكبر للعب.
وكان شقيق البلجيكي قد أكد على أن أخيه مستقر في مدريد مع عائلته ولا ينوي المغادرة في الوقت الراهن. اقرأ هنا.