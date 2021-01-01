أخبار الانتقالات | كلوب يكشف جديد صلاح وأزمة في برشلونة

بيتروس معلقًا على رحيل حمد الله: حزين لما يحدث بالنصر!
2021-12-07T06:51:39.388Z
علق البرازيلي بيتروس ماتيوس؛ لاعب وسط نادي النصر السعودي السابق، على رحيل المغربي عبد الرزاق حمد الله؛ مهاجم الفريق السابق، معربًا عن حزنه لما يحدث في العالمي خلال هذه الفترة.
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مبابي: عملت برغبتي في مغادرة باريس في ذلك الوقت!
2021-12-07T06:46:01.435Z
أكد كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان أن قراره بالرحيل عن الفريق اتخذه أثناء بطولة كأس الأمم الأوروبية الأخيرة.
وقال مبابي: "خلال اليورو سألت نفسي الكثير من الأسئلة، وتحدث مع والدي كثيرًا وعلمت وقتها أنني أريد الرحيل عن باريس".
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