أخبار الانتقالات | بقاء نجم ريال مدريد وتحطم أحلام برشلونة الشتوية

نفى روبرتو مانشيني مدرب منتخب إيطاليا، وجود أي اتفاق شفهي على انتقاله إلى مانشستر يونايتد الموسم القادم.

مانشيني أدار مانشستر سيتي بين عامي 2009 و2013 وكانت هناك بعض الأنباء حول عودته إلى الدوري الإنجليزي من خلال يونايتد.

وفي هذا السياق قال الإيطالي لصحيفة "لاجازيتا ديلو سبورت":"كل المعلومات عن وجود اتفاق شفهي مع أحد أندية الدوري الإنجليزي غير صحيح، هدفي الوحيد هو الوصول إلى كأس العالم وأن أكون قادرًا على الفوز بالبطولة".