أخبار الانتقالات | كلوب يغلق سوق ليفربول، وخطوة جريئة من برشلونة!

كلوب لا يعد بضم صفقات جديدة
رفض يورجن كلوب الحديث عن تعاقدات جديدة قبل غلق سوق الانتقالات بعد التعادل أمام فولهام
🎙️ "This is not a good situation I don't like it at all."— Sky Sports News (@SkySportsNews) August 6, 2022
Jurgen Klopp says Liverpool are 'not panicking' to make signings after they started the season off with a draw against Fulham. pic.twitter.com/WMQBQWxw8y
جلطة سراي يصطاد في الدوري التركي
كشفت تقارير صحفية تركية اقتراب جلطة سراي من إتمام التعاقد مع أندريا بيلوتي وكذلك دريس ميرتينس.
الثنائي بلا أي فريق بعد انتهاء عقد الأول مع تورينو والثاني مع نابولي.
سيلفا لن يكون بديلًا لدي يونج
ذكرت صحيفة "سبورت" الإسبانية أنّ برشلونة مستعد للتعاقد مع بيرناردو سيلفا من مانشستر سيتي بغض النظر عن مستقبل فرينكي دي يونج.
وأوضحت أنّ اللاعب قد ينضم إلى النادي الكتالوني ليشكل ثنائية مع دي يونج في الوسط.
سانجاري حل لميلان
قالت "كورييري" إن ميلان معروض عليه ضم نجم وسط بي إس في إيندهوفن إبراهيما سانجاري.
ويقدر سعر اللاعب في حدود 20 مليون يورو على الأقل، ولكن الفريق الهولندي قد يسمح برحيله مُعاراً مع أحقية الشراء.
70 مليون يورو وألونسو من أجل دي يونج
قالت "سبورت" إن تشيلسي قدم عرضاً مغرياً لبرشلونة من أجل بيع فرينكي دي يونج.
ويعرض البلوز ماركوس ألونسو، هدف برشلونة لدعم الدفاع، بالإضافة لسبعين مليون يورو بحسب الجريدة الكتالونية.
عرض جديد لفوفانا
ذكر "فابريزيو رومانو" أن تشيلسي تقدم بعرض جديد لليستر سيتي من أجل ضم ويسلي فوفانا.
ويتخطى العرض 80 مليون يورو بحسب الصحفي الإيطالي، ولم يتضح رد الثعالب عليه بعد.
مانشستر مهتم بأرناوتوفيتش
فجرت "لاجازيتا" مفاجأة بخصوص وجود اهتمام من مانشستر يونايتد بضم ماركو أرناوتوفيتش من بولونيا.
وقال التقرير إن اللاعب مهتم بالفكرة، ولكن ناديه سيحاول مقاومة الصفقة حال وصول عرض رسمي.
صراع إيطالي على بابلو ماري
قال "فابريزيو رومانو" إن بابلو ماري تأجل انتقاله لصفوف مونزا بعد تلقي آرسنال عرضاً من فيرونا.
ويعرض فيرونا شراء المدافع الإسباني، بينما عرض مونزا ضمه على سبيل الإعارة، وإلزامية شراء حال البقاء في السيري آ الموسم المقبل.
فلاسيتش يغادر وست هام
ذكر "نيكولا شيرا" أن وست هام سيتخلص من الدولي الكرواتي نيكولا فلاسيتش هذا الصيف.
اللاعب لا يدخل في خطط ديفيد مويس، مدرب الفريق، ويملك عروضاً من فالنسيا وتورينو بحسب التقرير.
كوستيتش يودع فرانكفورت
قبل مباراة فرانكفورت مع بايرن لحساب البوندسليجا، قام فيليب كوستيتش، نجم الفريق، بتحية جماهير الفريق، ما اعتبرته التقارير إشارة إلى الرحيل.
وشارك الجناح الصربي في هزيمة فريقه بسداسية من حامل اللقب، وتشير التقارير في إيطاليا وألمانيا لاقتراب الاتفاق بينه وبين يوفنتوس.
جالاكسي قد يضم سيرجي روبرتو
عقب التعاقد مع ريكي بوتش، قد يتحرك لوس أنجلوس جالاكسي ويضم لاعباً جديدًا من برشلونة بحسب "آس".
وطرحت الجريدة سيرجي روبرتو كتدعيم محتمل للفريق الأمريكي، والذي سبق وكان مرتبطاً بالرحيل عن البلوجرانا ولكن مدد عقده.
أرتيتا يفتح الباب للمزيد من التعاقدات
فتح ميكيل أرتيتا، مدرب آرسنال الباب لتعاقد فريقه مع المزيد من اللاعبين خلال الميركاتو الصيفي الحالي، وذلك في تصريحاته للإعلام عقب الفوز على كريستال بالاس الجمعة.
وقال الإسباني إن سوق الانتقالات بعد طويلة وهناك فرصة للمزيد من التحركات على صعيد الراحلين والقادمين.