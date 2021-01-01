أخبار الانتقالات | كافاني يحسم قراره وإشبيلية يكذب برشلونة

نقل موقع "إف سي إنتر نيوز" عن إشبيلية عدم علمه بوقوع أي صفقة تبادلية تخص لاعبه المُعار إلى برشلونة لوك دي يونج وأليكسيس سانشيز.

وكانت "سبورت" و"كورييري دي لا سيرا" أوضحا أن الصفقة قريبة وتنتظر فقط موافقة مدرب برشلونة تشافي.