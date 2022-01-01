ليفربول يفاوض ميلنر
أكد مدرب ليفربول يورجن كلوب أن جيمس ميلنر لن يعتزل بحلول نهاية الموسم، وأن ناديه في مفاوضات مع اللاعب المخضرم للتمديد.
وجاءت تصريحات كلوب على هامش حديثه للإعلام قبل لقاء بيرنلي لتؤكد نية الريدز في الإبقاء على صاحب الستة وثلاثين عاماً الموسم المقبل.
لاتسيو يصارع يوفنتوس على رومانيولي
أوضح "كالتشيو ميركاتو" أن لاتسيو دخل على الخط للتعاقد مع مدافع ميلان أليسيو رومانيولي الموسم المقبل.
وينتهي عقد اللاعب بحلول الصيف المقبل مع الروسونيري، وحتى الآن لم يتوصل الطرفان لاتفاق من أجل مده، وارتبط بالانتقال المجاني إلى يوفنتوس.
بايرن يحافظ على توليسو
ذكرت "Chronicle" أن بايرن ميونخ يخطط لتجديد عقد كورنتين توليسو والحفاظ على متوسط الميدان الفرنسي.
وينتهي عقد توليسو بحلول نهاية الموسم، وارتبط بالانتقال مجاناً لأحد أندية إنجلترا، وعلى رأسها نيوكاسل يونايتد.
باكايوكو لن يستمر مع ميلان
ذكرت "موندو" أن ميلان ليس سعيداً بالمستويات التي يقدمها تيمويه باكايوكو هذا الموسم، وأن الفرنسي قد يغادر في الصيف.
ويلعب متوسط الميدان مع ميلان على سبيل الإعارة من تشيلسي، وذكر التقرير أن إشبيلية مهتم بخدماته إذا قرر الفريق الإيطالي تركه.
كافاني إلى الليجا؟
أوضح "فابريزيو رومانو" أن مهاجم مانشستر يونايتد إدينسون كافاني سيرحل الصيف المقبل بعد نهاية عقده.
وكشف الصحفي الإيطالي أن الوجهة المقبلة لنجم الأوروجواي ستكون على الأرجح في الليجا الإسبانية بسبب رغبة اللاعب بخوض تجربة هناك قبل الاعتزال.