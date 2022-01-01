أكد مدرب ليفربول يورجن كلوب أن جيمس ميلنر لن يعتزل بحلول نهاية الموسم، وأن ناديه في مفاوضات مع اللاعب المخضرم للتمديد.

وجاءت تصريحات كلوب على هامش حديثه للإعلام قبل لقاء بيرنلي لتؤكد نية الريدز في الإبقاء على صاحب الستة وثلاثين عاماً الموسم المقبل.