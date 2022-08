أخبار الانتقالات | كاسيميرو مطلوب في إنجلترا، وزياش يجد فريقه الجديد

ذكرت صحيفة "ماركا" البريطانية أنّ مانشستر يونايتد يخطط للتعاقد مع كاسيميرو من صفوف ريال مدريد قبل غلق سوق الانتقالات.

وأشارت إلى أنّ تين هاج يرغب في تدعيم خط الوسط بجلب البرازيلي.

لكن سرعان ما تم نفي الخبر من الصحفي لوكاس نافاريتي مؤكدًا أنّ الشياطين الحمر بحاجة لعرض مالي ضخم لضم نجم ريال مدريد.

🚨 | Casemiro IS NOT on the market and United have not submitted an offer for him, per Real Madrid sources.



United will need to send an offer "impossible to reject" if they want Casemiro, per those same club sources. https://t.co/vtjYMnn2m0