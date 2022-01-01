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أخبار الانتقالات | أزمة في مدريد وصفقة جديد في برشلونة

تعرف على أخبار الانتقالات اليوم 19 أغسطس لأندية ريال مدريد، برشلونة، ليفربول، مانشستر يونايتد، وباقي الفرق الكبرى في أوروبا.

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Xavi FC Barcelona
Getty

هل هناك صفقات جديدة لتشيلسي؟ توخيل يكشف موقفه من ضم أوباميانج!

2022-08-19T21:11:06.250Z

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ريال مدريد يجد بديل كاسيميرو في توتنهام.. وشرط من اللاعب!

2022-08-19T21:10:40.122Z

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أعجب بتغريدة تنتقد وضعه في ريال مدريد.. أسينسيو تحت الضغط!

2022-08-19T21:10:12.852Z

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اقتراح الإدارة .. نجم جزائري يحل أزمة جديدة لبرشلونة

2022-08-19T21:09:18.997Z

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لمدة 48 ساعة فقط .. الشارقة يفسخ عقده مع باكو ألكاسير!

2022-08-19T21:08:08.597Z

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رئيس دورتموند: نحب رونالدو، لكن توقفوا عن ربطه بنا

2022-08-19T21:07:43.571Z

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الاتحاد يجدد مفاوضاته لضم خليفة حمد الله

2022-08-19T21:07:16.292Z

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نوتنجهام يعلن عن صفقة جديدة

2022-08-19T10:05:34.861Z

أعلن نوتنجهام عن صفقته رقم 16 هذا الصيف بضم مورجان جيبس من وولفرهامبتون، والتي تقدر قيمتها في حدود 45 مليون يورو.

تشيلسي يعلن ضم كاسادي

2022-08-19T09:53:44.505Z

أعلن تشيلسي بحسب "جيانلوكا دي مارزيو" عن ضم تشيزاري كاسادي من صفوف إنتر في صفقة تبلغ قيمتها 15 مليون يورو، بالإضافة إلى حوافز قد تبلغ خمسة ملايين إضافية.

بيليرين إلى إيطاليا؟

2022-08-19T08:38:59.352Z

أفاد "نيكولو شيرا" بوجود عرض من أودينيزي لضم هيكتور بيليرين من صفوف آرسنال.

ويحاول الدولي الإسباني المغادرة، وتم ربطه بالعودة لريال بيتيس الذي لعب معه مُعاراً الموسم الماضي، وتم عرضه على برشلونة كذلك بحسب "موندو".

نيس يحاول مع مارسيلو

2022-08-19T07:08:34.085Z

أفادت "فوت ميركاتو" بوجود عرض من نيس لضم لاعب ريال مدريد السابق مارسيلو.

وكانت "ماركا" قد قالت إن البرازيلي قد يعتزل بسبب غياب العروض، ولكن التقرير الفرنسي أوضح أن نيس مستعد لتلبية طلبات مارسيلو المادية.

واندا في تركيا لحسم مصير إيكاردي

2022-08-19T07:06:54.201Z

ذكرت "ليكيب" أن وكيلة ماورو إيكاردي وزوجته واندا نارا حالياً في تركيا للتفاوض بخصوص انتقال اللاعب لفنربخشه أو جلطة سراي.

وخرج الأرجنتيني من حسابات بي إس جي، ولا يمانع الأخير خروجه مُعاراً بحسب التقارير.

مانشستر يتحرك نحو كاراسكو

2022-08-19T07:05:45.996Z

قالت "تيليجراف" إن مانشستر يونايتد وجه أنظاره صوب يانيك فيريرا كاراسكو من أتلتيكو مدريد بدلاً من لاعب أياكس أنتوني لدعم مركز الجناح.

وستكلف الصفقة في حدود 25-30 مليون يورو إذا وافق الفريق الإسباني على بيع جناحه بحسب التقرير.

صفقة تبادلية بين مارسيليا وأتالانتا

2022-08-19T07:01:16.861Z

قالت "لاجازيتا" إن مارسيليا أصبح قريباً من ضم نجم أتالانتا روسلان مالينوفسكي.

وأضاف التقرير أن النادي الفرنسي يعرض صفقة تبادلية للحصول على الأوكراني وذلك بعرض شينجيز أوندر، الجناح التركي.

إنتر مهتم بضم شالوباه

2022-08-19T07:00:24.562Z

قالت "كورييري" إن إنتر أبدى اهتماماً بضم تريفور شالوباه، مدافع تشيلسي، على سبيل الإعارة.

وقالت تقارير إنجليزية الخميس إن البلوز يبحث عن خروج اللاعب هذا الصيف مُعاراً لاكتساب الخبرات، ولكن "سكاي" أوضحت أن تشيلسي قد لا يمانع أيضاً بيعه نهائياً.

تضارب بخصوص عرض جديد من باريس لشكرينيار

2022-08-19T06:58:30.025Z

قالت "لاجازيتا" إن بي إس جي قد تقدم بعرض جديد لضم ميلان شكرينيار من إنتر مقابل 65 مليون يورو.

ونفت "سكاي" وجود أي تحركات من قبل النادي الفرنسي في الساعات الماضية، وأن إنتر في كلا الحالتين متمسك بالحصول على 80 مليون يورو لبيع اللاعب.

ديا يترك فياريال

2022-08-19T06:57:46.355Z

أعلن ساليرينيتانا رسمياً التعاقد مع الدولي السنغالي بولاي ديا قادماً من فياريال.

وسيلعب المهاجم مع الفريق الإيطالي بصيغة الإعارة حتى نهاية الموسم.

باريس يتخلص من إبيمبي

2022-08-19T06:56:52.926Z

ذكرت "RMC" أن باريس سان جيرمان توصل لاتفاق مع آينتراخت فرانكفورت لبيع متوسط ميدانه دينا إبيمبي.

وستكلف الصفقة النادي الألماني بحسب التقرير مبلغاً في حدود 6.5 مليون يورو.