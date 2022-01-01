صلاح يخبر أصدقاءه بقراره النهائي حول التجديد لليفربول
ذكرت تقارير صحفية إنجليزية أن النجم المصري محمد صلاح قد اتخذ قراره النهائي فيما يتعلق بمستقبله في ليفربول.
جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "ديلي ميرور"، والتي أكدت أن صلاح أخبر أصدقاءه إنه لن يجدد للريدز.
ميلان يبدأ مفاوضات عقد إبراهيموفيتش الجديد
أكد فابريتسيو رومانو صحفي الانتقالات الشهير أن ميلان بدأ بالفعل مفاوضات تجديد عقد لاعبه زلاتان إبراهيموفيتش.
السويدي سيقبل بتخفيض راتبه نظرًا لأنه سيغيب لحوالي سبعة أو ثمانية أشهر بسبب جراحة الركبة التي خضع لها.
Zlatan Ibrahimović will meet with AC Milan board in the coming days. His recovery will take 7-8 months after knee surgery, so Zlatan would be open to accept a lower salary - to be discussed soon. 🔴⚫️🇸🇪 #ACMilan— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 6, 2022
Divock Origi deal will be signed and announced in the next days. pic.twitter.com/ZFowQ940sD
مانشستر سيتي يستغل وضعية ساكا في آرسنال
كشفت تقارير صحفية إنجليزية أن نادي مانشستر سيتي لا يزال مصرًا على ضم اللاعب بوكايو ساكا من صفوف آرسنال.
فبحسب ما ذكرت صحيفة "ديلي ميل"، فبطل الدوري الإنجليزي يريد استغلال عدم تجديد اللاعب لعقده حتى الآن ليضمه لصفوفه.
ليفاندوفسكي: لا أفكر سوى في عرض برشلونة، وشيء ما مات بداخلي تجاه بايرن
أكد النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي أنه لم يضع في اعتباره أي عرض آخر سوى ذلك الخاص ببرشلونة من أجل الانتقال في الصيف.
جاء هذا بحسب ما أكد اللاعب في تصريحات أدلى بها لصالح صحيفة "أونت سبورت"، وأكد خلالها أنه لا يجد الاحترام في بايرن ميونخ.
رافينيا يرفض خلافة صلاح في ليفربول ويبعث برسالة إلى برشلونة
كشفت تقارير صحفية إسبانية أن الجناح البرازيلي لنادي ليدز قد رفض الانضمام لصفوف ليفربول في فترة الانتقالات الصيفية.
جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "سبورت"، والتي أكدت أن اللاعب أصبح يفكر فقط في انضمامه لصفوف برشلونة، ولا يتخيل ارتداء أي قميص آخر في الموسم المقبل.
بعد أن رفضه توتنهام .. بيل يفكر في الانتقال إلى "تشامبيونشيب"
اعترف الويلزي جاريث بيل، قبل يوم واحد فقط من تأهل منتخب بلاده إلى كأس العالم 2022 بعد الفوز على أوكرانيا في نهائي الملحق الأوروبي، بأنه من غير المحتمل أن يعتزل في الوقت الحالي، وأن لديه العديد من العروض.
عقد بيل مع ريال مدريد الإسباني ينتهي في 30 يونيو 2022، وقام اللاعب بالفعل بتوديع النادي الملكي وجماهيره عبر وسائل التواصل الاجتماعي.