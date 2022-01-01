أخبار الانتقالات | فريق إيسكو الجديد وميلان يقترب من بطل العالم

باريس يصارع على ماني
أفادت "بيلد" بوجود منافسة من قبل باريس سان جيرمان على خدمات ساديو ماني، نجم ليفربول.
الدولي السنغالي بحسب التقارير أخبر الريدز برغبته في المغادرة، وتم ربطه بقوة ببايرن ميونخ.
سيتي يقترب من كوكوريلا
أوضحت "لا ديسمارك" أن مانشستر سيتي قريب من ضم مارك كوكوريلا من صفوف برايتون.
اللاعب محط اهتمام تشيلسي كذلك، ولكن بحسب التقرير الإسباني، فقد اقترب سيتي من ضمه الظهير مقابل قرابة 35 مليون يورو.
مانشستر وفرصة لضم أسينسيو
قال "إل شيرينجيتو" إن وكيل ماركو أسينسيو جورجي مينديش قد عرض لاعب ريال مدريد على مانشستر يونايتد.
وتم ربط اللاعب مؤخراً بالانتقال إلى ميلان وفرق بالدوري الإنجليزي الممتاز في ظل عدم مد عقده بمدريد.
ديبالا: مستقبلي؟ أنا سعيد في إيطاليا
أوضح باولو ديبالا في حوار مع "ESPN" أنه سعيد في إيطاليا، وذلك رداً على سؤال بخصوص مستقبله.
الأرجنتيني لن يستمر مع يوفنتوس وسيرحل مجاناً هذا الصيف، وسط تقارير عن انتقاله لصفوف إنتر.
ميلان يحاول ضم جوتسه
علمت مصادر "جول" أن ميلان مهتم بالتعاقد مع ماريو جوتسه من صفوف بي إس في إيندهوفن.
الدولي الألماني الذي سجل هدف الانتصار بكأس العالم 2014 يملك شرطاً جزائياً بقيمة 5 مليون يورو قد يتحرك ميلان في الأيام المقبلة لدفعها بحسب معلومات جول.
روما يحاول مع إيسكو
ذكر "كالتشيو ميركاتو" أن روما بدأ اتصالاته مع وكلاء إيسكو من أجل التعاقد مع النجم الإسباني.
اللاعب انتهى عقده مع ريال مدريد وأعلن صانع الألعاب الرحيل رسمياً عن بطل أوروبا، وبحسب التقرير، يحاول المدير الرياضي لروما تياجو بينتو إقناعه بالانتقال إلى ذئاب العاصمة.