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أخبار الانتقالات | غموض مانشيني وتوتنهام يستفيد من ديمبيلي

تعرف على أخبار الانتقالات اليوم 25 مارس لأندية ريال مدريد، برشلونة، ليفربول، مانشستر يونايتد، وباقي الفرق الكبرى في أوروبا.

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Mancini Italia Macedonia 2022
Getty Images

غموض حول مانشيني

2022-03-25T10:15:51.786Z

اعترف روبيرتو مانشيني المدير الفني للمنتخب الإيطالي، بعدم تأكده من الاستمرار مع الفريق بعد الخروج من تصفيات كأس العالم.

وهو ما يثير الغموض حول مصيره، وسط أنباء حول اهتمام العديد من الأندية بالتعاقد معه وعلى رأسها مانشستر يونايتد.

ليفربول يعود لهدفه السابق

2022-03-25T10:15:17.084Z

أشارت صحيفة "تايمز" البريطانية، إلى إعادة ليفربول لاهتمامه بالتعاقد مع فابيو كرفاليو صانع ألعاب فولهام.

وكان صاحب الـ19 سنة على وشك الانضمام للريدز في يناير، ولكن الصفقة فشلت في النهاية.

يونايتد يحافظ على نجمه

2022-03-25T10:13:51.976Z

يستعد لاعب الوسط البرتغالي برونو فيرنانديش، للبقاء مع مانشستر يونايتد لفترة أطول من خلال التوقيع على عقد جديد.

وقالت صحيفة "ميرور" البريطانية، إن الشياطين الحمر قرروا مضاعفة راتب اللاعب الذي يصل إلى 240 ألف استرليني أسبوعيًا، لضمان استمراره مع الفريق حتى 2027.

ديمبيلي يخدم توتنهام

2022-03-25T10:11:58.080Z

أكد موقع "فوتبول لندن" الإنجليزي، أن توتنهام قد يحاول التعاقد مع أداما تراوري جناح وولفرهامبتون المعار إلى برشلونة.

وقال الموقع إن تراوري قد لا يستمر مع النادي الكتالوني بعدما فقد مركزه لصالح الفرنسي عثمان ديمبيلي، مما لفت نظر توتنهام الذي سينقض على الصفقة في حالة عودة اللاعب إلى ناديه الأصلي.

وكان توتنهام قد حاول ضم اللاعب في الميركاتو الشتوي الماضي، لكنه فضل الانتقال إلى برشلونة في النهاية.

برشلونة يقتحم سباق مبابي

2022-03-25T10:09:26.514Z

يخطط نادي برشلونة الإسباني، لقنبلة من العيار الثقيل، باستهداف الهدف الرئيسي لغريمه التقليدي ريال مدريد وهو الفرنسي كيليان مبابي.

وينتهي عقد المهاجم الشاب مع باريس سان جيرمان في يونيو القادم، وكل المؤشرات تؤكد عدم استمراره مع النادي الفرنسي وخوضه لتجربة جديدة.

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سيميوني يريد لاوتارو

2022-03-25T10:09:09.678Z

تزامنًا مع اقتراب باولو ديبالا من الرحيل عن صفوف يوفنتوس والانتقال إلى إنتر، بدأ نادي أتلتيكو مدريد في التفكير بضم لاوتارو مارتينيز.

وكشفت صحيفة "La Repubblica" الإيطالية عن اهتمام المدرب الأرجنتيني بضم مواطنه لتعزيز هجوم فريقه الصيف القادم.