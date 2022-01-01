محاولة لضم فيرنر
قام نادي يوفنتوس الإيطالي بتكثيف محاولاته من أجل التعاقد مع تيمو فيرنر مهاجم تشيلسي على سبيل الإعارة.
وقالت صحيفة "جارديان" البريطانية، إن النادي الإيطالي تقدم بعرض للبلوز للحصول على خدمات صاحب الـ26 سنة، والذي عانى من أجل دخول حسابات المدرب توماس توخيل طوال الفترة الماضية.
ويطمح اللاعب في الخروج من تشيلسي بالميركاتو الصيفي الحالي، للعب بصورة منتظمة للتواجد مع منتخب ألمانيا في كأس العالم 2022 بقطر.
باريس يعود لشكرينيار
يستعد ناصر الخليفي رئيس باريس سان جيرمان، للدخول في جلسة جديدة من المفاوضات مع إنتر في العاصمة الإنجليزية لندن من أجل مدافعه ميلان شكرينيار.
وأوضحت شبكة "Sportitalia" أن الاجتماع سيحدث غدًا من أجل مواصلة المفاوضات للتعاقد مع المدافع السلوفيني هذا الصيف.
ويستمر إنتر في طلب مبلغ 70 مليون يورو مقابل التخلي عن شكرينيار، بعد رفض العرض الأخير من باريس بـ60 مليون يورو، مع وجود إمكانية لعودة النادي الفرنسي بعرض محسن.
مستقبل ثنائي برشلونة
تحدث تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة، عن مستقبل الثنائي سيرجينو ديست وميراليم بيانيتش، وسط اهتمام النصر السعودي بضم الأخير.
وقال تشافي بعد التعادل الودي 2/2 مع يوفنتوس بالجولة التحضيرية للموسم الجديد عن ديست:"هو لاعب رائع وصغير في السن وسريع ويدافع بشكل جيد وسيكون مهمًا لنا في المستقبل".
وأما عن بيانيتش:"أنا من أشد المعجبين بقدراته، لاعب عظيم ولديه رؤية رائعة، ولكن سنرى ما سيحدث معه من الآن وحتى نهاية السوق".
بديل كوندي
قرر نادي تشيلسي الإنجليزي تقبل الهزيمة في محاولاته للتعاقد مع المدافع الفرنسي جول كوندي الذي أصبح على أعتاب الانضمام لبرشلونة.
ووجه المدرب توماس توخيل أنظاره نحو ويسلي فوفانا مدافع ليستر سيتي، ووفقًا لموقع "CBS Sports" فإن الصفقة قد تكلف البلوز 70 مليون جنيه استرليني.
وأوضح الموقع أنه لم يتم التقدم بأي عرض رسمي حتى الآن، ولا توجد نية للمدرب بريندان رودجرز للتخلي عن المدافع الفرنسي.
أنشيلوتي يفتح أبواب الرحيل
فتح كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد الباب أمام رحيل عدد من لاعبيه، عقب التعادل الإيجابي أمام كلوب أمريكا بنتيجة 2-2 اليوم الأربعاء.
تطور بمستقبل لينو
كشف موقع " GFFN" الفرنسي عن تطور جديد في الأحداث بالنسبة لمستقبل الحارس الألماني بيرند لينو مع آرسنال هذا الصيف.
لينو كان على وشك الانتقال إلى فولهام، ولكن مع رحيل كاسبر شمايكل إلى نيس، قرر ليستر سيتي الدخول في سباق التعاقد مع حارس المدفعجية.
ضربة لبايرن ميونخ
أصبح نادي بايرن ميونخ الألماني، قريبًا من خسارة صفقة التعاقد مع كونراد لايمر لاعب وسط لايبزيج خلال هذا الصيف.
وقالت تقارير ألمانية إن لايبزيج يطلب 30 مليون يورو مقابل التخلي عن اللاعب، وهو المبلغ الذي يرفض النادي البافاري دفعه.