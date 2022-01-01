أخبار الانتقالات | غموض بخصوص ستيرلينج وبديل هالاند

ميريت يبحث مصيره مع نابولي
أوضح "كالتشيو ميركاتو" أن أليكس ميريت يريد من ناديه نابولي المزيد من الوضوح بخصوص مستقبله.
الحارس الإيطالي يجلس احتياطياً لدافيد أوسبينا، ولكن الأخير لم يمدد عقده المنتهي بحلول نهاية الموسم ويبدو في طريقه للمغادرة الصيف القادم.
دورتموند يستقر على بديل هالاند
أكد "فابريزيو رومانو" أن بوروسيا دورتموند أصبح قريباً من إنهاء الاتفاق مع كريم أديمي وناديه سالزبورج.
وسيكون الألماني الشاب على الأرجح المعوض لإرلينج هالاند المرشح للرحيل هذا الصيف، وبحسب الصحفي الإيطالي، سيوقع على عقد لمدة 5 سنوات مع دورتموند.
آرسنال مهتم بلاعب تشيلسي
ذكر موقع "فوتبول لندن" أن آرسنال مهتم بخدمات لاعب ساوثامبتون الحالي أرماندو بروخا.
المهاجم الذي هز الشباك سبع مرات الموسم الجاري يلعب مع القديسين على سبيل الإعارة من جار المدفعجية تشيلسي.
وست هام يصارع ميلان على بوتمان
قال "Fichajes" إن وست هام دخل على الخط من أجل التعاقد مع سفن بوتمان، مدافع ليل.
وانتشرت تقارير في الأيام الماضية أن المدافع الهولندي قريب من ميلان، وتوصل الطرفان لاتفاق شخصي، بانتظار الاتفاق بين الناديين الإيطالي والفرنسي.
غموض مصير ستيرلينج
أشاع مدرب مانشستر سيتي بيب جوارديولا الغموض حول مصير نجمه رحيم ستيرلينج الذي سجل ثلاثية ضد نوريتش بالدوري هذا الأسبوع.
وقال المدرب للإعلام تعليقاً على تألق الجناح الإنجليزي إن مصير عقد اللاعب المنتهي في 2023 بيد النادي الذي سيقرر ماذا يفعل، وأنه لا علم له بقرار سيتي بخصوص مده.