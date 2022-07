أخبار الانتقالات | غضب بنفيكا من ريال مدريد وكوندي يقبل برشلونة بشرط

أعلن أياكس وتوتنهام انتقال ستيفن بيرجفاين لصفوف بطل الدوري الهولندي بصفة رسمية ونهائية.

اللاعب ينتقل إلى أياكس في صفقة تقدر قيمتها في حدود 25 مليون يورو.

We have reached agreement with Ajax for the transfer of Steven Bergwijn.



Wishing you the very best, Stevie!