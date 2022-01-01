أخبار الانتقالات | غضب بنفيكا من ريال مدريد وكوندي يقبل برشلونة بشرط

ذكرت "سكاي" أن مسؤولين من إنتر وتورينو شوهدوا معاً في ميلانو الخميس، وسط تكنهات بكونه اجتماعاً يخص مصير جيلسون بريمير.

ونقلت الشبكة أن المفاوضات تدور حول طلب تورينو 40 مليوناً، وعرض إنتر 30 للمدافع البرازيلي، مع وجود حديث عن سيزاري كاسادي، لاعب شباب إنتر كحل لتقليص القيمة.