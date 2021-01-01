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أخبار الانتقالات | عودة لينجارد وصراع إيطالي على نجم صربيا

تعرف على أخبار الانتقالات اليوم 20 نوفمبر لأندية ريال مدريد، برشلونة، ليفربول، مانشستر يونايتد، وفرق أوروبا.

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Solskjær and Lingard
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وكيل سافيتش يرحب بيوفنتوس

2021-11-20T07:35:52.586Z

قال ماتيا كيزمان، وكيل سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش، مع "توتو يوفي" إن الأخير سيكون فخوراً إذا انتقل للعب مع يوفنتوس، مع كامل الاحترام لناديه الحالي لاتسيو.

ويلعب الفريقان معاً مساء السبت لحساب الدوري الإيطالي، مما جعل توقيت التصريحات يشعل الأجواء بين جماهير الناديين.

2021-11-20T07:35:36.904Z

سيميوني يرفض التعليق على عودة جودين

2021-11-20T07:33:45.758Z

أوضح مدرب أتلتيكو مدريد دييجو سيميوني في المؤتمر الصحفي لمباراة أوساسونا موقفه من عودة دييجو جودين لفريقه، وقال إن التركيز حالياً منصب على اللقاء.

وكانت "موندو" كشفت أن المدافع يملك بنداً في عقده مع كالياري يسمح له بالرحيل مجاناً في يناير، وأنه يسعى للعودة لأتلتيكو.

مانشستر يُغري ديمبيلي

2021-11-20T07:31:32.845Z

أوضحت "موندو" أن مانشستر يونايتد هو السبب وراء عدم تمديد عثمان ديمبيلي حتى الآن مع برشلونة.

وينتهي عقد اللاعب مع البلوجرانا الصيف المقبل، وقالت الصحيفة إن يونايتد يضغط عليه لرفض التمديد والانتقال لصفوفه.

لينجارد يغازل وست هام

2021-11-20T07:28:41.736Z

نشر جيسي لينجارد، لاعب مانشستر يونايتد، عدة صور بقميص وست هام على صفحاته، وقام بالتعليق على منشورات النادي اللندني.

التحركات المذكورة قالت "ميرور" إنها من أجل التمهيد لعودة اللاعب من جديد لصفوف المطارق بعد اتخاذه قرار بعدم التمديد مع يونايتد.

وقد ينضم لينجارد في يناير حتى لوست هام ولا ينتظر انتهاء عقده الصيف المقبل بحسب التقارير.

صراع إيطالي على كوستيتش

2021-11-20T07:27:07.647Z

أعلن الصربي فيليب كوستيتش تغيير وكيله للإيطالي أليساندرو لوتشي رسمياً مساء الجمعة.

تغيير الوكيل بحسب تقارير إيطالية يفتح الباب لانضمامه إلى لاتسيو الذي كان على وشك إتمام الصفقة معه الصيف الماضي، مع وجود اهتمام من إنتر وفيورنتينا أيضاً.