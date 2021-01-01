أخبار الانتقالات | عودة ستانكوفيتش ومبابي وموقف مبابي

أكدت عدة مصادر في إيطاليا المفاوضات بين سامبدوريا وديان ستانكوفيتش، نجم إنتر السابق ومدرب النجم الأحمر الصربي، لتولي تدريب الفريق.

نجم الوسط السابق ارتبط بالفريق الإيطالي في ظل تراجع النتائج، وآخرها الهزيمة من لاتسيو 3-1 الأحد لحساب الدوري.

وقال "فابريزيو رومانو" إن النجم الأحمر حتى الآن لا يوافق على السماح لستانكوفيتش بمغادرة الفريق رغم رغبة الأخير بالرحيل لإيطاليا من جديد.