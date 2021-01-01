أخبار الانتقالات | عملاق جديد في سباق فلاهوفيتش وتشيلسي خلف كييزا

عكس ما قالت "سبورت" مؤخراً، قالت "ESPN" إن مفاوضات برشلونة مع مدافعه رونالد أراوخو تعقدت.

وأوضح التقرير أن السبب في ذلك هو دخول عدة أندية إنجليزية في المفاوضات ومحاولة ضم اللاعب.