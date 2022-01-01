أخبار الانتقالات | عمالقة إنجلترا يطاردون إريكسن وجافي يحسم مصيره

أوضحت "صن" أن نيوكاسل سيتحرك في الصيف المقبل من أجل ضم إسماعيلا سار، نجم السنغال وواتفورد.

سار ليس الأسم الوحيد، ولكن هناك أيضاً حارس برايتون روبرت سانشيز، والذي تقدر قيمته في حدود 25 مليون يورو، وقال التقرير إن نيوكاسل تقدم بالفعل بعرض في هذه الحدود.