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أخبار الانتقالات | عرض إنجليزي يخلص برشلونة من نيتو وفوفانا مقابل 75 مليوناً

تعرف على أخبار الانتقالات اليوم 4 أغسطس لأندية ريال مدريد، برشلونة، ليفربول، مانشستر يونايتد، وباقي الفرق الكبرى في أوروبا.

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Trent Alexander-Arnold Liverpool Community Shield 2022-23
Getty Images

وست هام قريب من كورنيه

2022-08-04T13:37:47.382Z

أصبح وست هام قريباً من صفقة جديدة بحسب "نيكولا شيرا" وذلك بضم ماكسويل كورنيه، نجم بيرنلي.

وقال الصحفي الإيطالي إن الإيفواري سينضم بعقد يمتد حتى 2027 من الفريق الهابط للدرجة الأولى.

فيريتو إلى مارسيليا

2022-08-04T11:28:16.135Z

أعلنت "سكاي" أن روما توصل لاتفاق مع مارسيليا لانتقال الدولي الفرنسي جوردان فيريتو لصفوفه مقابل 11 مليون يورو.

وتأتي الصفقة عقب نجاح روما في تأمين توقيع جورجينو فاينالدوم من صفوف بي إس جي بحسب التقارير.

برشلونة مهتم بأرنولد

2022-08-04T11:24:31.775Z

ذكر موقع "Fútbol Total " أن برشلونة يخطط لضم ترينت أليكساندر أرنولد من صفوف ليفربول.

وذكر الموقع أن البلوجرانا يحضر عرضاً بقيمة 75 مليون يورو لضم الظهير الأيمن.

فاينالدوم قد يصل إيطاليا اليوم

2022-08-04T08:47:02.823Z

أوضحت "لاجازيتا" أن جورجينيو فاينالدوم قد يتواجد بالفعل في إيطاليا مساء الخميس لتوقيع عقود انتقاله رسمياً لصفوف روما.

الدولي الهولندي سيوقع عقداً لمدة عام قادماً من بي إس جي على سبيل الإعارة مع أحقية الشراء، وسيتحمل روما الجزء الأكبر من راتبه.

نوتنجهام يواصل النشاط ويطلب قائد أتالانتا

2022-08-04T08:45:45.092Z

ذكرت "سكاي" أن نونتجهام فورست قد يعزز صفوفه بصفقة ثالثة عشر بضم قائد أتالانتا ريمو فرويلر.

الدولي السويسري محط اهتمام النادي الإنجليزي بشدة بحسب التقرير، ولكن لم يقع تواصل بين الناديين بعد.

توتنهام يطارد موهبة أودينيزي

2022-08-04T08:44:26.510Z

ذكرت "سكاي" أن توتنهام قدم عرضاً مقابل 25 مليون يورو لضم ديستيني أوديجي، موهبة أودينيزي.

الظهير الأيسر الشاب بحسب التقرير قد يبقى مُعاراً مع الفريق الإيطالي الموسم المقبل حال نجاح الصفقة.

بورنموث يطارد نيتو

2022-08-04T07:46:39.331Z

قالت "ديلي ميل" إن بورنموث الصاعد حديثاً للدوري الإنجليزي الممتاز أحدث المهتمين بضم حارس برشلونة نيتو.

البرازيلي خرج من حسابات البلوجرانا، ويبحث النادي عن بيعه من أجل إفساح المجال لتسجيل الصفقات الجديدة.

بايرن يتراجع عن ضم لايمر

2022-08-04T07:45:34.230Z

ذكرت "بيلد" وكذلك "كيكر" أن صفقة انتقال ستيفان لايمر إلى بايرن ميونخ من لايبزيج لن تتم في نهاية الأمر.

بايرن سيكتفي بما يملك من لاعبين في خط الوسط حالياً بحسب "بيلد"، بينما أكدت "كيكر" صعوبة تخلي لايبزيج عن نجمه في هذه المرحلة.

حميديتش يعلق على انتقال كين إلى بايرن المزعوم

2022-08-04T07:41:51.026Z

تحدث المدير الرياضي لبايرن ميونخ حسن صالح حميديتش مع "Süddeutsche Zeitung" عن الشائعات بخصوص انتقال هاري كين للبافاري.

وقال البوسني إن الأمر مجرد شائعات ليس أكثر، وأن ناديه ينتهج سياسة مختلفة في سوق الانتقالات، مشيراً إلى ليفربول ومانشستر سيتي وقدرتهما على اللعب دون مهاجم.

سانشيز: لم يحن بعد وقت الوداع

2022-08-04T07:39:52.316Z

أكد لاعب إنتر أليكسيس سانشيز أن مسألة إنهاء عقده مع إنتر لم تحن بعد، وأشار إلى وكيله بأنه من يتولى الموضوع، وذلك في تصريحات مع "سكاي".

وجاء الحديث عقب الاجتماع الذي جمع اللاعب مع وكيله في ميلانو عقب اجتماع الأخير مع مسؤولي إنتر لفسخ عقده، مما يفتح الباب لانتقاله لصفوف مارسيليا.

ميلان يعوض سانشيس بضم فوفانا

2022-08-04T07:36:25.224Z

ذكر "أنطونيو فيتييلو" أن ميلان سيتحرك نحو متوسط ميدان لانس سيكو فوفانا من أجل تعويض عدم قدرته على ضم ريناتو سانشيس.

فوفانا سبق له اللعب في إيطاليا مع أودينيزي، ولفت أنظار عدة أندية فرنسية مثل موناكو وبي إس جي بحسب التقارير، ولكن الأخير قريب من ضم سانشيس.

تشيلسي يقدم عرضاً ضخماً لضم فوفانا

2022-08-04T07:35:29.793Z

ذكرت "ليكيب" أن تشيلسي صعد من اهتمامه بضم ويسلي فوفانا من صفوف ليستر سيتي رغم مقاومة الأخير لبيع نجمه الفرنسي الشاب.

وقال التقرير إن تشيلسي يعرض 75 مليون يورو من أجل الحصول عل اللاعب في الانتقالات الصيفية الجارية.