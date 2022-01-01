أخبار الانتقالات | عرض إنجليزي يخلص برشلونة من نيتو وفوفانا مقابل 75 مليوناً

وست هام قريب من كورنيه
أصبح وست هام قريباً من صفقة جديدة بحسب "نيكولا شيرا" وذلك بضم ماكسويل كورنيه، نجم بيرنلي.
وقال الصحفي الإيطالي إن الإيفواري سينضم بعقد يمتد حتى 2027 من الفريق الهابط للدرجة الأولى.
فيريتو إلى مارسيليا
أعلنت "سكاي" أن روما توصل لاتفاق مع مارسيليا لانتقال الدولي الفرنسي جوردان فيريتو لصفوفه مقابل 11 مليون يورو.
وتأتي الصفقة عقب نجاح روما في تأمين توقيع جورجينو فاينالدوم من صفوف بي إس جي بحسب التقارير.
برشلونة مهتم بأرنولد
ذكر موقع "Fútbol Total " أن برشلونة يخطط لضم ترينت أليكساندر أرنولد من صفوف ليفربول.
وذكر الموقع أن البلوجرانا يحضر عرضاً بقيمة 75 مليون يورو لضم الظهير الأيمن.
فاينالدوم قد يصل إيطاليا اليوم
أوضحت "لاجازيتا" أن جورجينيو فاينالدوم قد يتواجد بالفعل في إيطاليا مساء الخميس لتوقيع عقود انتقاله رسمياً لصفوف روما.
الدولي الهولندي سيوقع عقداً لمدة عام قادماً من بي إس جي على سبيل الإعارة مع أحقية الشراء، وسيتحمل روما الجزء الأكبر من راتبه.
نوتنجهام يواصل النشاط ويطلب قائد أتالانتا
ذكرت "سكاي" أن نونتجهام فورست قد يعزز صفوفه بصفقة ثالثة عشر بضم قائد أتالانتا ريمو فرويلر.
الدولي السويسري محط اهتمام النادي الإنجليزي بشدة بحسب التقرير، ولكن لم يقع تواصل بين الناديين بعد.
توتنهام يطارد موهبة أودينيزي
ذكرت "سكاي" أن توتنهام قدم عرضاً مقابل 25 مليون يورو لضم ديستيني أوديجي، موهبة أودينيزي.
الظهير الأيسر الشاب بحسب التقرير قد يبقى مُعاراً مع الفريق الإيطالي الموسم المقبل حال نجاح الصفقة.
بورنموث يطارد نيتو
قالت "ديلي ميل" إن بورنموث الصاعد حديثاً للدوري الإنجليزي الممتاز أحدث المهتمين بضم حارس برشلونة نيتو.
البرازيلي خرج من حسابات البلوجرانا، ويبحث النادي عن بيعه من أجل إفساح المجال لتسجيل الصفقات الجديدة.
بايرن يتراجع عن ضم لايمر
ذكرت "بيلد" وكذلك "كيكر" أن صفقة انتقال ستيفان لايمر إلى بايرن ميونخ من لايبزيج لن تتم في نهاية الأمر.
بايرن سيكتفي بما يملك من لاعبين في خط الوسط حالياً بحسب "بيلد"، بينما أكدت "كيكر" صعوبة تخلي لايبزيج عن نجمه في هذه المرحلة.
حميديتش يعلق على انتقال كين إلى بايرن المزعوم
تحدث المدير الرياضي لبايرن ميونخ حسن صالح حميديتش مع "Süddeutsche Zeitung" عن الشائعات بخصوص انتقال هاري كين للبافاري.
وقال البوسني إن الأمر مجرد شائعات ليس أكثر، وأن ناديه ينتهج سياسة مختلفة في سوق الانتقالات، مشيراً إلى ليفربول ومانشستر سيتي وقدرتهما على اللعب دون مهاجم.
سانشيز: لم يحن بعد وقت الوداع
أكد لاعب إنتر أليكسيس سانشيز أن مسألة إنهاء عقده مع إنتر لم تحن بعد، وأشار إلى وكيله بأنه من يتولى الموضوع، وذلك في تصريحات مع "سكاي".
وجاء الحديث عقب الاجتماع الذي جمع اللاعب مع وكيله في ميلانو عقب اجتماع الأخير مع مسؤولي إنتر لفسخ عقده، مما يفتح الباب لانتقاله لصفوف مارسيليا.
ميلان يعوض سانشيس بضم فوفانا
ذكر "أنطونيو فيتييلو" أن ميلان سيتحرك نحو متوسط ميدان لانس سيكو فوفانا من أجل تعويض عدم قدرته على ضم ريناتو سانشيس.
فوفانا سبق له اللعب في إيطاليا مع أودينيزي، ولفت أنظار عدة أندية فرنسية مثل موناكو وبي إس جي بحسب التقارير، ولكن الأخير قريب من ضم سانشيس.
تشيلسي يقدم عرضاً ضخماً لضم فوفانا
ذكرت "ليكيب" أن تشيلسي صعد من اهتمامه بضم ويسلي فوفانا من صفوف ليستر سيتي رغم مقاومة الأخير لبيع نجمه الفرنسي الشاب.
وقال التقرير إن تشيلسي يعرض 75 مليون يورو من أجل الحصول عل اللاعب في الانتقالات الصيفية الجارية.