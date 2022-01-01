أخبار الانتقالات | ضربة ميلان لليفربول وبديل هالاند في برشلونة

.ذكرت "ميرور" أن مانشستر يونايتد وآرسنال مهتم بالتعاقد مع نجم ريال سوسييداد أليكساندر إيساك الصيف المقبل.

بينما في إسبانيا دار الحديث حول أن السويدي قد يكون المعوض لصفقة إرلينج هالاند في برشلونة. اقرأ هنا.