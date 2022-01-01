أخبار الانتقالات | ضربة قوية من نيوكاسل ويوفنتوس يُغري مورينيو

كشفت "سكاي" أن ميخايلو مودريك، نجم شاختار، رفض عروضاً من ميلان ويوفنتوس من أجل الانضمام إلى باير ليفركوزن.

ولم يتوصل ليفركوزن لاتفاق مع شاختار بعد، ولكن بحسب التقرير قد توصل لاتفاق شخصي مع اللاعب على عقد حتى 2027.