آرسنال يخطط لضم كالفرت لوين أو جابيجول
2021-12-03T09:04:50.198Z
ذكرت "تيليجراف" وكذلك "ديلي ميل" أن آرسنال يعتبر دومينيك كالفرت لوين، مهاجم إيفرتون هدفه الأول لتعزيز خط هجومه.
وفي سياق متصل، قال وكيل جابيجول، لاعب فلامنجو، مع "ياهوو" إن لا صحة للتقارير التي ربطت موكله بالانتقال لإنجلترا، وبالتحديد لنيوكاسل أو آرسنال.
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ساؤول يسعى لمغادرة تشيلسي
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قالت "صن" إن ساؤول قد يغادر تشيلسي في يناير المقبل بعد ستة أشهر فقط من الانتقال لصفوفه.
وأشار التقرير إلى قلة مشاركة الإسباني وعدم انسجامه مع البلوز، وهو ما قد يفتح الباب لعودته إلى أتلتيكو.
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