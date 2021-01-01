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أخبار الانتقالات | صفقة قوية لآرسنال وبوروسيا دورتموند يصدم الجميع

تعرف على أخبار الانتقالات اليوم 3 ديسمبر نوفمبر لأندية ريال مدريد، برشلونة، ليفربول، مانشستر يونايتد، وباقي الفرق الكبرى في أوروبا.

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Marcus Rashford - Manchester United - Mohamed Elneny - Arsenal 2-12-2021
getty

آرسنال يخطط لضم كالفرت لوين أو جابيجول

2021-12-03T09:04:50.198Z

ذكرت "تيليجراف" وكذلك "ديلي ميل" أن آرسنال يعتبر دومينيك كالفرت لوين، مهاجم إيفرتون هدفه الأول لتعزيز خط هجومه.

وفي سياق متصل، قال وكيل جابيجول، لاعب فلامنجو، مع "ياهوو" إن لا صحة للتقارير التي ربطت موكله بالانتقال لإنجلترا، وبالتحديد لنيوكاسل أو آرسنال.

لاوتارو يفسر أسباب رفضه برشلونة

2021-12-03T09:00:32.722Z

التفاصيل هنا

كافاني يخطط للرحيل إلى برشلونة

2021-12-03T09:00:31.344Z

التفاصيل هنا

والد النني يوضح حقيقة رحيله عن آرسنال

2021-12-03T09:00:30.575Z

التفاصيل هنا

ساؤول يسعى لمغادرة تشيلسي

2021-12-03T09:00:29.935Z

قالت "صن" إن ساؤول قد يغادر تشيلسي في يناير المقبل بعد ستة أشهر فقط من الانتقال لصفوفه.

وأشار التقرير إلى قلة مشاركة الإسباني وعدم انسجامه مع البلوز، وهو ما قد يفتح الباب لعودته إلى أتلتيكو.

بوروسيا دورتموند يصدم المهتمين بهالاند

2021-12-03T09:00:28.282Z

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