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أخبار الانتقالات | صلاح يحدد وجهته بعد ليفربول، وصراع على نجم برشلونة!

تعرف على أخبار الانتقالات اليوم 13 مارس لأندية ريال مدريد، برشلونة، ليفربول، مانشستر يونايتد، وباقي الفرق الكبرى في أوروبا.

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Mohamed Salah Liverpool 2021-22
Getty Images

صلاح لن يغادر الدوري الإنجليزي حتى لو ترك ليفربول

2022-03-13T18:34:31.302Z

انفرد موقع Football Insider بخبر رغبة محمد صلاح، نجم ليفربول، في البقاء بالدوري الإنجليزي حتى لو رحل عن ليفربول.

وأوضح الموقع أنّ اللاعب يفضل تجديد عقده مع الريدز لكن لو لم يحدث ذلك فهو مستعد للانضمام لأحد كبار البريميرليج

2022-03-13T18:33:48.312Z

مانشستر يونايتد يتخلى عن صفقة هالاند

2022-03-13T18:32:40.675Z

ذكرت صحيفة "ديلي ستار" أنّ مانشستر يونايتد انسحب بشكل نهائي من صفقة إرلينج هالاند.

وأكدت أنّ اللاعب قد ينضم إلى برشلونة أو ريال مدريد أو مانشستر سيتي.

آرسنال يدرس خطف كوتينيو

2022-03-13T18:31:19.925Z

بحسب "سبورت" الإسبانية، فإنّ أستون فيلا سوف يواجه منافسة قوية للحفاظ على فيليبي كوتينيو.

وأكدت الصحيفة أنّ آرسنال وتوتنهام في منافسة شرسة لضم اللاعب المعار من برشلونة

بوجبا يفاضل بين باريس ويوفنتوس

2022-03-13T07:54:42.199Z

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مانشستر يراقب لوكاس

2022-03-13T07:52:22.836Z

أوضح موقع "فيكاخيس" أن مانشستر يونايتد يراقب لوكاس هيرنانديز، مدافع بايرن ميونخ ومنتخب فرنسا.

اللاعب عاد لمستواه والتألق مع البافاري ولكن بحسب التقرير يعتبره يونايتد معوض مستقبلي ممكن لقائده هاري ماجواير.

هجرة جماعية مرتقبة في باريس

2022-03-13T07:52:01.405Z

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عرض اتحادي مغري لطارق حامد

2022-03-13T07:51:26.078Z

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صلاح ولوكاكو مرشحان لتعويض هالاند في برشلونة

2022-03-13T07:50:56.500Z

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أربعة عروض لأبو جبل

2022-03-13T07:50:23.348Z

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ماتا مستمر في مانشستر ولكن ليس لاعباً

2022-03-13T07:49:10.342Z

ذكرت "صن" أن خوان ماتا سيبقى في صفوف مانشستر يونايتد ولكن ليس في مركزه الحالي كلاعب.

الدولي الإسباني قد يعتزل بحسب التقرير ويتقلد منصباً في الجهاز الفني، ولكنه لم يقرر مصيره بعد في ظل وجود عروض إيطالية وإسبانية.

نيوكاسل يستهدف فيليبس

2022-03-13T07:47:26.682Z

ذكرت "ديلي ميل" أن نيوكاسل يستهدف التعاقد مع نجم ليدز والدولي الإنجليزي كالفين فيليبس.

متوسط الميدان يحظى باهتمام من قبل أستون فيلا، وحتى الآن لم يتوصل لاتفاق من أجل التجديد مع ليدز.