أخبار الانتقالات | صلاح بديل ديبالا في يوفنتوس، ومهاجم ريال مدريد يخطط للرحيل

أكدت تقارير صحفية إنجليزية أن اللاعب بويكو ساكا نجم آرسنال قد قرر تجديد عقده مع الفريق في الفترة المقبلة.

وبحسب ما ذكر موقع "ذا أتلتيك" فاللاعب سيوقع على عقد لمدة ثلاثة مواسم، بالإضافة إلى موسم رابع خياري.