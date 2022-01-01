أخبار الانتقالات | صفقة ضخمة لليفربول وانسحاب يوفنتوس بسبب برشلونة

أعلن نادي توتنهام الإنجليزي، اليوم، الأربعاء، عن التعاقد مع فريزر فورستر حارس ساوثامبتون لتدعيم مركز الحراسة بالفريق.

ومن المتوقع أن يكون الدولي الإنجليزي هو الحارس الثاني لتوتنهام بعد الفرنسي هوجو لوريس.