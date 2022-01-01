أخبار الانتقالات | صفقة ضخمة لليفربول وانسحاب يوفنتوس بسبب برشلونة

حارس جديد لتوتنهام
أعلن نادي توتنهام الإنجليزي، اليوم، الأربعاء، عن التعاقد مع فريزر فورستر حارس ساوثامبتون لتدعيم مركز الحراسة بالفريق.
ومن المتوقع أن يكون الدولي الإنجليزي هو الحارس الثاني لتوتنهام بعد الفرنسي هوجو لوريس.
فان بيرسي يرفض مانشستر
كشف روبين فان بيرسي نجم آرسنال ومانشستر يونايتد السابق، عن رفضه لفكرة العمل مع إريك تين هاج في الشياطين الحمر.
وقال المهاجم المعتزل في تصريحات صحفية نقلتها صحيفة "ديلي ميل" إنه رفض التواجد بالجهاز الفني للفريق الإنجليزي لأسباب عائلية تخص أطفاله.
منافسة على مدافع إنتر
قام نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، بالاستفسار عن إمكانية التعاقد مع أليساندرو باستوني مدافع نادي إنتر الإيطالي.
وقالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، إن الشياطين الحمر أبدوا استعدادهم لمنافسة توتنهام على الصفقة التي قد تصل إلى 50 مليون جنيه استرليني وفقًا لطلبات إنتر.
ألفيش جديد
يبحث نادي برشلونة عن صفقات زهيدة السعر من أجل تقوية الفريق، بما يتوافق مع الأزمة المالية التى يمر بها في الآونة الأخيرة.
ومن المراكز التي يريد تشافي هيرنانديز تدعيمها، مركز الظهير الأيمن لذلك قرر وضع بعض الخيارات أمامه بالميركاتو الصيفي.
تضحية تشيلسي
أكدت صحيفة "Evening Standard" الإنجليزية أن تشيلسي مستعد للمشاركة في راتب روميلو لوكاكو بفريقه الجديد من أجل رحيله على سبيل الإعارة.
ويأمل المهاجم البلجيكي في تأمين عودته إلى إنتر في أقرب فرصة ممكنة، لكنه سيكون بحاجة إلى خفض راتبه بشكل كبير لتحقيق هذه الرغبة.
يوفنتوس يريد بيراردي
قرر نادي يوفنتوس الإيطالي، البحث عن خيارات بديلة لتدعيم مركز الجناح الأيمن بعد اقتراب صفقة أنخيل دي ماريا من الفشل.
وقالت مصادر لموقع "جول" إن يوفنتوس يخشى من فقدان الأرجنتيني بسبب تدخل برشلونة في اللحظات الأخيرة لخطف اللاعب.
وهو ما دفع السيدة العجوز للتفكير في دومينيكو بيراردي لاعب ساسوولو بدلًا من انتظار القرار النهائي لدي ماريا.
بديل ليفاندوفسكي
يواصل نادي برشلونة الإسباني بحثه عن مهاجم جديد من أجل تدعيم فريق المدرب تشافي هيرنانديز خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
وقالت صحيفة "سبورت" الإسبانية إن جيرارد مورينو مهاجم فياريال ظهر كخيار أمام برشلونة، كبديل محتمل في حالة الفشل بضم ليفاندوفسكي.
وأشارت إلى أن الصفقة قد تبلغ قيمتها 40 مليون يورو في حالة حدوثها، حيث يرفض فياريال التخلي عن صاحب الـ30 سنة بأقل من هذا المبلغ.
نونيز يختار ليفربول
يحتاج نادي ليفربول الإنجليزي، لتحطيم الرقم القياسي الخاص به للتعاقد مع داروين نونيز مهاجم نادي بنفيكا البرتغالي.
وقالت صحيفة "ريكورد" البرتغالية، إن الدولي الأوروجوياني يعتبر الهدف الرئيسي للريدز لتعويض رحيل السنغالي ساديو ماني.
وأوضحت أن صاحب الـ22 سنة يفضل الانضمام للريدز على مانشستر يونايتد، في صفقة قد تصل قيمتها إلى 100 مليون يورو.
وفي سياق متصل قال موقع "The Athletic" الإنجليزي إن ليفربول سيحاول تخفيض هذا المبلغ بأكبر قدر ممكن من خلال المفاوضات مع بنفيكا.