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أخبار الانتقالات | صفقة سيتي الأرجنتينية تقترب ورحيل نجم أتلتيكو مدريد

تعرف على أخبار الانتقالات اليوم 23 أبريل لأندية ريال مدريد، برشلونة، ليفربول، مانشستر يونايتد، وباقي الفرق الكبرى في أوروبا.

محدث
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Simeone Guardiola
Getty Images

مانشستر مهتم بباو توريس

2022-04-23T09:19:28.613Z

ناقشت "آس" الصفقات المحتملة لمانشستر يونايتد الموسم المقبل وأفادت بأن الفريق مهتم بباو توريس، مدافع فياريال.

الدولي الإسباني بحسب التقرير محط اهتمام عدة فرق في إنجلترا، وكان الصيف الماضي أمام فرصة للانضمام لتوتنهام بحسب الإعلام ولكن فضل الاستمرار مع فريقه.

رايس يرفض التجديد

2022-04-23T09:15:20.910Z

قال "فابريزيو رومانو" إن قائد وست هام ديكلان رايس رفض عرضاً ثالثاً من أجل مد عقده مع النادي.

ويعتبر وست هام اللاعب ليس معروضاً للبيع، وسبق وصرح مدربه ديفيد مويس أن قيمته لا تقل عن 150 مليون يورو.

مانشستر مهتم بدي يونج

2022-04-23T09:13:47.746Z

أتى تعيين إريك تين هاج في مانشستر يونايتد ليشعل شائعات سوق الانتقالات ويربط الفريق بعدة لاعبين، آخرهم فرينكي دي يونج.

وقالت "سبورت" إن لاعب برشلونة الحالي وأياكس السابق قد ينتقل إلى مانشستر من أجل اللعب من جديد مع مدربه الذي اكتشفه.

آرسنال يفاوض جيسوس

2022-04-23T09:12:19.510Z

أوضحت "ذا أتلتيك" أن المدير الرياضي لآرسنال إيدو في مفاوضات مع مواطنه ومهاجم مانشستر سيتي جابرييل جيسوس.

البرازيلي لا يمانع الرحيل عن سيتي في ظل البحث عن فرصة اللعب كأساسي، ومنفتح على فرضية آرسنال بحسب التقرير.

سيتي يكثف مفاوضاته مع نجم ريفر

2022-04-23T09:09:49.229Z

أكد "SI" أن تيكسيكي بيرجستين، مدير الكرة في مانشستر سيتي، في مفاوضات مباشرة مع وكلاء لاعب ريفر إنزو فيرنانديز.

وكما كشفت تقارير مبكراً، يحاول سيتي التغلب على منافسة عدة أندية أخرى في السباق لضم متوسط ميدان ريفر الشاب مبكراً.

إنتر يحاول ضم دي بول

2022-04-23T09:08:03.336Z

قال "إف سي إنتر نيوز" إن إنتر يتفاوض منذ يناير الماضي من أجل التعاقد مع رودريجو دي بول من أتلتيكو مدريد.

لاعب أودينيزي السابق لا يشارك بصفة أساسية في الفترة الأخيرة مع فريق دييجو سيميوني، وهو بحسب التقرير ما قد يجعله يرحل.

وأضاف التقرير أن أتلتيكو لن يتخلى بسهولة عن لاعبه بعد موسم وحيد من التعاقد معه مقابل قرابة 35 مليون يورو.