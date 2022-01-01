أخبار الانتقالات | صفقة سيتي الأرجنتينية تقترب ورحيل نجم أتلتيكو مدريد

مانشستر مهتم بباو توريس
ناقشت "آس" الصفقات المحتملة لمانشستر يونايتد الموسم المقبل وأفادت بأن الفريق مهتم بباو توريس، مدافع فياريال.
الدولي الإسباني بحسب التقرير محط اهتمام عدة فرق في إنجلترا، وكان الصيف الماضي أمام فرصة للانضمام لتوتنهام بحسب الإعلام ولكن فضل الاستمرار مع فريقه.
رايس يرفض التجديد
قال "فابريزيو رومانو" إن قائد وست هام ديكلان رايس رفض عرضاً ثالثاً من أجل مد عقده مع النادي.
ويعتبر وست هام اللاعب ليس معروضاً للبيع، وسبق وصرح مدربه ديفيد مويس أن قيمته لا تقل عن 150 مليون يورو.
مانشستر مهتم بدي يونج
أتى تعيين إريك تين هاج في مانشستر يونايتد ليشعل شائعات سوق الانتقالات ويربط الفريق بعدة لاعبين، آخرهم فرينكي دي يونج.
وقالت "سبورت" إن لاعب برشلونة الحالي وأياكس السابق قد ينتقل إلى مانشستر من أجل اللعب من جديد مع مدربه الذي اكتشفه.
آرسنال يفاوض جيسوس
أوضحت "ذا أتلتيك" أن المدير الرياضي لآرسنال إيدو في مفاوضات مع مواطنه ومهاجم مانشستر سيتي جابرييل جيسوس.
البرازيلي لا يمانع الرحيل عن سيتي في ظل البحث عن فرصة اللعب كأساسي، ومنفتح على فرضية آرسنال بحسب التقرير.
سيتي يكثف مفاوضاته مع نجم ريفر
أكد "SI" أن تيكسيكي بيرجستين، مدير الكرة في مانشستر سيتي، في مفاوضات مباشرة مع وكلاء لاعب ريفر إنزو فيرنانديز.
وكما كشفت تقارير مبكراً، يحاول سيتي التغلب على منافسة عدة أندية أخرى في السباق لضم متوسط ميدان ريفر الشاب مبكراً.
إنتر يحاول ضم دي بول
قال "إف سي إنتر نيوز" إن إنتر يتفاوض منذ يناير الماضي من أجل التعاقد مع رودريجو دي بول من أتلتيكو مدريد.
لاعب أودينيزي السابق لا يشارك بصفة أساسية في الفترة الأخيرة مع فريق دييجو سيميوني، وهو بحسب التقرير ما قد يجعله يرحل.
وأضاف التقرير أن أتلتيكو لن يتخلى بسهولة عن لاعبه بعد موسم وحيد من التعاقد معه مقابل قرابة 35 مليون يورو.