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أخبار الانتقالات | دي ماريا مطلوب في إيطاليا وبرشلونة يطارد مدافع أياكس

تعرف على أخبار الانتقالات اليوم 24 أبريل لأندية ريال مدريد، برشلونة، ليفربول، مانشستر يونايتد، وباقي الفرق الكبرى في أوروبا.

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ANGEL DI MARIA PSG
Getty Images

صراع بين بايرن ويونايتد على نجم لايبزيج

2022-04-24T09:39:44.827Z

قال "نيكولا شيرا" إن هناك اهتمام من بايرن ميونخ بمتوسط ميدان لايبزيج كونراد لايمر.

بايرن ليس وحده المهتم باللاعب، ولكن أيضاً مانشستر يونايتد بناء على نصيحة مدربه الحالي رالف رانجنيك.

آرسنال يعود إلى أبراهام

2022-04-24T09:38:14.086Z

قالت "ديلي ستار" أن تألق تامي أبراهام في صفوف روما أعاد جذب أنظار آرسنال له.

الدولي الإنجليزي كان محط اهتمام المدفعجية قبل انتقاله من تشيلسي لذئاب العاصمة الإيطالية الصيف الماضي.

مانشستر سيتي ليس مهتماً ببوجبا

2022-04-24T09:36:33.271Z

عكس التقارير التي انتشرت مؤخراً، أكدت "ديلي ستار" أن مانشستر سيتي لن يتحرك لضم بول بوجبا.

الدولي الفرنسي عقده مع يونايتد ينتهي بحلول نهاية الموسم الجاري ولا نية من الطرفين للتمديد بحسب التقارير.

الاتحاد يراقب نجم القوة الجوية

2022-04-24T09:35:26.975Z

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جماهير الأهلي تطلب سايس والنادي يتحرك

2022-04-24T09:34:48.633Z

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ليفاندوفسكي يناقش مستقبله بعد التتويج بالبوندسليجا

2022-04-24T09:34:06.525Z

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مبابي يرفض الشارة من أجل التجديد

2022-04-24T09:33:43.689Z

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برشلونة يعود إلى مارتينيز

2022-04-24T09:31:39.273Z

ذكرت "موندو" أن برشلونة أعاد إحياء اهتمامه بالتعاقد مع مدافع أياكس ليساندرو مارتينيز في الصيف المقبل.

قلب الدفاع الأرجنتيني، 24 عاماً، محط اهتمام البلوجرانا منذ الموسم الماضي وسابقه، ويعتبر هدفاً اقتصادياً يتماشى مع سياسات النادي بحسب التقرير.

يوفنتوس مهتم بدي ماريا

2022-04-24T09:29:39.853Z

علمت مصادر جول أن باريس سان جيرمان قرر عدم تفعيل بند التجديد التلقائي في عقد نجمه أنخيل دي ماريا الذي ينتهي بحلول نهاية الموسم الجاري.

وبحسب مصادر جول في إيطاليا، فيوفنتوس مهتم باللاعب ويفكر في ضمه ولكن تناقش إدارته عدة عوامل مثل سن اللاعب وراتبه المرتفع وسجل إصاباته قبل التحرك.

ويفضل الأرجنتيني العودة لبلاده ولكن الرواتب المنخفضة، خصوصاً بعد جائحة كورونا، قد تعرقل تلك الخطوة في المستقبل القريب.